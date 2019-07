One UI 2.0 insieme ad Android Q sui Galaxy

One UI 2.0 giungerà sui device della gamma Galaxy con Android Q. Con il Galaxy S11 arriverà, invece, One 2.1. L'Obiettivo sarà sicuramente introdurre nuove funzionalità.

Decisamente una buona notizia per gli smartphone Samsung: One UI 2.0, la nuova versione dell’interfaccia grafica dell’azienda sudcoreana, giungerà sui device della gamma Galaxy con Android Q. Con il Galaxy S11 arriverà, invece, One UI 2.1.

Samsung punta a rivoluzionare decisamente l’interfaccia grafica, dando comunque importanza a praticità e semplicità. Lo scopo sarà infatti quello di ottenere una UI ottimizzata: niente elementi inutili sul display. Passo in avanti decisivo quindi, anche se non rimaniamo del tutto sorpresi se pensiamo che One UI 1.0 ha già debuttato con Android Pie e One UI 1.1 sui Galaxy S10.

Al momento non sappiamo quali saranno le nuove funzionalità e novità che verranno aggiunte nelle versioni 2.x dell’interfaccia, ma possiamo dare conferma che One UI 2.0 comprenderà miglioramenti nel Digital Wellbeing ( Benessere Digitale) ,che la stessa Google ha annunciato lo scorso maggio durante la conferenza degli sviluppatori. Nonostante le poche conferme, possiamo contare sulle capacità creative di Samsung: basti pensare a caratteristiche introdotte con One UI 1.1 sul Galaxy S10 come le Routine Bixby.

Oltre a ciò, non abbiamo ancora informazioni riguardo i tempi che la società deciderà di adottare per il rilascio di Android Q. Non ci rimane quindi che aspettare, sperando che vengano adottate le stesse tempistiche viste con Android Pie.