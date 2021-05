One UI 4: gli smartphone Samsung che la riceveranno

Attualmente gli smartphone Samsung più recenti dispongono della One UI 3.1, la personalizzazione dell’interfaccia utente basata su Android 11.

Tramite delle informazioni provenienti da dei report coreani, oggi abbiamo un quadro sostanzialmente chiaro di quali smartphone e tablet saranno aggiornati alla One UI 4, che sarà basata su Android 12.

A grandi linee, se il vostro smartphone è uscito sul mercato in una data compresa nei 366 giorni del 2020, verrà aggiornato alla One UI 4. Ora però entriamo nello specifico con una lista:

Smartphone Samsung

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note10

Galaxy Note10+

Galaxy Note10 Lite

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy Note20

Galaxy Note20 Ultra

Galaxy M21

Galaxy M31

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Fold

Galaxy Z Fold2

Galaxy A21 e successivi

Galaxy A31 e successivi

Galaxy A41 e successivi

Galaxy A51 e successivi

Galaxy A71 e successivi

Galaxy A80 e successivi

Galaxy A90 e successivi

Tablet Samsung

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7+ 5G

Galaxy Tab A7

Aggiungiamo anche che gli smartphone lanciati nel corso del 2021 saranno tutti aggiornati alla One UI 4 basata su Android 12, quindi non sono stati inclusi in questa lista. Invece la dicitura “e successivi” significa appunto le generazione successive, nel caso di A21 sarebbe A21s, A22, etc.

La nuova interfaccia utente porterà con se nuove ed interessanti funzioni. Anche gli smartphone pieghevoli si evolveranno con un software adeguato al loro form factor.

Inizieremo a vedere i primi devices aggiornati alla nuova UI già alla fine del 2021, partendo dalle Beta. Samsung inizierà a lavorare con i top di gamma lanciati quest’anno.