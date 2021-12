OnePlus 10 Pro prende vita in questo video

Eleganza, potenza e attenzione al dettaglio: sono essenzialmente tre le espressioni che si potrebbero associare a OnePlus 10 Pro per descrivere il suo aspetto e in generale cosa ci comunica, almeno basandoci su cosa sappiamo.

In questo video, OnePlus 10 Pro si mostra finalmente a 360 gradi: il video è stato realizzato mettendo insieme i vari render dello smartphone trapelati nelle ultime settimane, a partire dalle prime foto diffuse circa un mese fa che presentavano un dispositivo di classe e – per l’appunto – molto elegante.

Il corpo di OnePlus 10 Pro è largo ma sottile, con un retro caratterizzato da un modulo fotocamera abbastanza esteso. Anche i sensori sono “premium”, e sul lato campeggia con orgoglio il logo Hasselblad. Il concept, comunque, è in linea con quello dei precedenti smartphone di OnePlus, anche se una certa innovazione c’è stata e si vede.

L’autore del video è Waqar Khan, noto renderer di prodotti tecnologici. Non ci sono certezze su come sarà effettivamente OnePlus 10 Pro, ma queste immagini dovrebbero rispecchiare per larga parte l’aspetto del prodotto finale. Il video mostra OnePlus 10 Pro da ogni angolazione e prospettiva possibile, e ci permette di farci un’idea anche su come sarà in quattro diversi colori (nero, viola, argento e verde).

Le colorazioni, naturalmente, non sono ancora state confermate. È lecito aspettarsi un OnePlus nero, ma per il resto è difficile fare previsioni certissime. L’attuale ammiraglia, OnePlus 9 Pro, è disponibile nelle varianti Stellar Black, Pine Green e Morning Mist (corrispondenti a nero, verde scuro e grigio). Probabilmente, per questa nuova generazione, OnePlus disporrà anche un cambio di colori.

Ma la vera punta di diamante di OnePlus 10 Pro rimane la fotocamera, sia a livello estetico che a livello di prestazioni. Gli obiettivi e il flash sono distribuiti su due colonne, e la loro cornice parte non dal retro, bensì dal bordo sinistro del telefono. I leak suggeriscono che OnePlus 10 Pro sarà dotato di un obiettivo principale da 48MP, un ultra grandangolare da 50MP e un teleobiettivo 3x da 8MP, mentre sulla parte anteriore troveremo un display perforato a sinistra per lasciar spazio alla fotocamera selfie da 32MP.

Lo schermo in sé sarà un LTPO a 1440p da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Presente il supporto alla ricarica rapida wireless da 50W e a quella cablata da 80W.