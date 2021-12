OnePlus 10 Pro sarà così: ecco cosa sappiamo e la (presunta) data di uscita

OnePlus 10 Pro sta arrivando. A pochi mesi del lancio ufficiale, trapelano sempre più foto e indiscrezioni su come sarà il prossimo fiore all’occhiello della casa di produzione cinese, un dispositivo attesissimo da parte dei fan del brand.

In particolare, i render mostrano il nuovo design di OnePlus 10 Pro, con un modulo fotocamera quadrato che parte dal bordo sinistro. In questo, OnePlus 10 Pro è molto simile agli smartphone della serie Galaxy S21, anche se – sul nostro top di gamma – il modulo è più esteso in orizzontale.

Per quanto riguarda l’hardware, il leaker Digital Chat Station ha elencato su Weibo quelle che secondo lui saranno le principali caratteristiche di questo OnePlus. Nello specifico, il 10 Pro includerà un display LTPO 1440p da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento massima di 120Hz e un foro per la fotocamera collocato in alto a sinistra. Il sensore anteriore sarà da 32MP, mentre il modulo posteriore conterà tre obiettivi di cui uno (principale) da 48MP, uno ultra-wide da 50MP e un teleobiettivo 3x da 8MP.

È lecito aspettarsi che OnePlus 10 Pro verrà fornito con il chipset di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1. La RAM, probabilmente, sarà da 8GB o 12GB (LPDDR5), mentre lo spazio di archiviazione (UFS 3.1) sarà da 128GB o 256GB. Non mancherà il supporto per la ricarica rapida cablata da 80W e per la ricarica rapida wireless da 50W. La batteria potrebbe essere da 5000mAh.

In ultimo, OnePlus 10 Pro verrà lanciato sul mercato cinese con ColorOS 12 basato su Android 12. Per la variante internazionale, invece, l’interfaccia sarà OxygenOS 12.

L’uscita di OnePlus 10 Pro è prevista per inizio 2022 (in Cina). Lo smartphone dovrebbe approdare sul mercato globale entro la primavera prossima o al massimo ad aprile 2022. Per il momento, però, non abbiamo nessuna conferma.