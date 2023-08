La ricerca di un nuovo modello di smartphone può essere complicata, viste le tantissime proposte in commercio. Tuttavia, approfittando delle giuste offerte è possibile portare a casa uno smartphone top di gamma a un prezzo decisamente basso! Proprio per questo vi segnaliamo l’ottimo OnePlus 10T 5G, oggi in offerta su Amazon in tutte le sue colorazioni al minimo storico!

Grazie allo sconto del 33% il prezzo di 719,00€ precipita ad appena 479,00€. Si tratta di un’offerta davvero da non sottovalutare, perché parliamo di uno dei fiori all’occhiello di OnePlus, oggi a un prezzo che sfida qualsiasi altra opzione sul mercato. Proprio per questo i pezzi a disposizione sono davvero pochissimi, per cui vi invitiamo ad effettuare i vostri acquisti prima che le scorte si esauriscano.

OnePlus 10T è uno smartphone che sfrutta il potentissimo processore Snapdragon 8+ Gen 1, la piattaforma mobile Snapdragon più veloce di sempre che mette a vostra disposizione una CPU 10% più performante e una Intelligenza Artificiale 4 volte più veloce.

La fotocamera tripla da 50MP è un’altra caratteristica fondamentale di questo modello. Grazie al suo sensore premium IMX766 con stabilizzatore, garantirà immagini e video sempre incredibilmente nitidi e stabili. Inoltre, la modalità Nightscape 2.0 e l’avvio dell’otturatore ultra veloce renderanno i vostri scatti sempre perfetti, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Potrete godervi tutte le funzioni di questo eccezionale modello grazie al display Full HD da 6.7 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz e la straordinaria feature HDR10+ sempre attiva, che vi regaleranno colori vividi, luminosi e realistici, per una qualità visiva di livello superiore.

Infine, va certamente menzionata la batteria, che in soli 10 minuti vi regalerà una ricarica completa. E come se ciò non bastasse, ha un’aspettativa di vita doppia rispetto ai modelli meno performanti.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. E se siete in procinto di andare in vacanza, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema estivo, ricchi di tanti informazioni e prodotti utili per la bella stagione!

