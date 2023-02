Se state pensando già da tempo di acquistare un nuovo smartphone, ma vorreste farlo a un prezzo più che vantaggioso, il nostro consiglio è di non farvi scappare l’offerta attiva sul OnePlus 10T da 128GB disponibile su Amazon solo per poco. Al momento, potrete portare a casa questo dispositivo, in tutte le colorazioni, a soli 549,00€ invece di 719,00€!

Dunque, un’offerta da non farvi scappare, precisando che si tratta di uno dei modelli top di gamma di OnePlus, disponibile a un costo molto vantaggioso. In caso lo riteneste necessario, inoltre, potrete decidere di acquistare il prodotto sfruttando Cofidis e pagando il totale diviso per un massimo di 24 rate, con addebito diretto sul vostro conto corrente!

Lo smartphone in questione monta un ottimo processore Snapdragon 8+ Gen 1, ovvero la piattaforma mobile Snapdragon più veloce di sempre, ideata per garantirvi il top in termini di velocità e fluidità attraverso CPU 10% più alta e IA 4 volte più veloce. Il OnePlus 10T, inoltre, vi assicura energia per tutta la giornata con appena 10 minuti di carica e la vita utile della batteria è raddoppiata rispetto ai modelli di fascia inferiore!

Da menzionare anche il sistema con tripla fotocamera da 50MP, provvisto di sensore premium IMX766 con stabilizzatore, in modo tale da massimizzare la nitidezza e la stabilità di ogni immagine e di ogni video. In più, grazie alla modalità Nightscape 2.0 e la velocità supersonica per l’avvio dell’otturatore e la cattura, avrete scatti memorabili anche in condizioni di luce scarsa o di notte.

Altra caratteristica interessante, il display Full HD da 6.7″ con frequenza di fotogrammi adattiva fino a 120 Hz e la feature HDR10+ sempre attiva. In questo modo, il colore a 10 bit vi dà una luminosità e un’accuratezza cromatica di livello superiore.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

