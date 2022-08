Fin dai lontani tempi di OnePlus 3T, la denominazione “T “a lato degli smartphone OnePlus ha rappresentato il tentativo da parte dell’azienda di offrire una versione migliorata del top di gamma annuale, con novità sparse qua e la nella scheda tecnica al fine di migliorare l’esperienza utente. Dopo un periodo di sosta dove questa pratica non ha più visto applicazione, con OnePlus 10T il brand ritorna sui suoi passi offrendo al pubblico un secondo dispositivo del segmento premium da affiancare a OnePlus 10 Pro.

Rispetto al passato, però, l’assenza quest’anno di una versione base del proprio top di gamma, ricordiamo infatti che l’unico device per il mercato top di gamma pensato finora dall’azienda è stato proprio il solo 10 Pro, ci troviamo davanti a un approccio diverso: il nuovo arrivato si posiziona nella fascia di mercato dei flaghsip dal prezzo contenuto.

Scopriamo insieme cosa rende speciale questo OnePlus 10T, che vi ricordiamo è già protagonista proprio in questi minuti della nostra recensione completa.

OnePlus 10T, un nuovo approccio a vecchie tradizioni

La tradizione che vede la variante T come “potenziata” è subito messa in chiaro a partire dal cuore della scheda tecnica. A bordo infatti di questo OnePlus 10T batte il nuovissimo chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, con quindi la massima potenza a disposizione nel mercato mobile Android attuale.

Il display rimane da 6,7″ ed utilizza un pannello OLED dotato di refresh rate massimo di 120Hz, così come rimane immutato anche il design generale e le linee dell’attuale top di gamma 10 Pro. In questo caso l’azienda ha però ricoperto la sporgenza delle fotocamere con un pannello in vetro curvo ed ininterrotto, diversamente dall’isola metallica di OnePlus 10 Pro.

Gli elementi estremamente interessanti e diversi dallo smartphone precedente sono principalmente due: il primo che potremmo definire positivo, che riguarda l’ambito autonomia e ricarica, e il secondo che invece potrebbe essere annoverato dagli utenti come negativo, inerente il comparto fotografico.

Specifiche tecniche di OnePlus 10T

OnePlus 10T Dimensioni e peso 163 × 75,37 × 8,75 mm

203,5g Display 6,7″ Fluid AMOLED (20,1:9)

2412 x 1080 pixel (394 ppi)

120Hz Processore Snapdragon 8+ Gen 1 Memorie 8GB/16GB LPDDR5

128GB/256GB UFS 3.1 Sistema Operativo OxygenOS 12.1 su base Android 12 Batteria e ricarica 4800mAh

Ricarica SuperVOOC 150W Fotocamere posteriori 50MP Sony IMX766, f/1.8, OIS, PDAF 8MP, f/2.2, grandangolo a 119° 2MP macro, messa a fuoco tra 2 e 4 cm Fotocamera anteriore 16MP, f/2.4 Connettività 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC

Il nuovo OnePlus 10T si presenta infatti come un top di gamma incentrato su potenza e autonomia, con la ricarica SuperVOOC a 150W tramite cavo a dimostrare tutta l’ambizione dell’azienda al fine di offrire agli utenti uno smartphone in grado di sprigionare la potenza massima senza temere nulla lato consumi. Manca la ricarica wireless ma è un compromesso che il brand ha voluto accettare per ridurre i costi e guadagnare spazio interno.

Al fine di contenere i costi però, che come vedremo a breve con lo specchietto dedicato sono altamente interessanti, la decisione è stata quella di offrire un leggero downgrade rispetto all’attuale proposta flaghsip, senza però compromettere troppo le potenzialità fotografiche. Ecco quindi come a lato del sempre ottimo sensore fotografico da smartphone Sony IMX766 da 50MP trovano spazio due sensori meno performanti e di sicuro lontani dai vertici della categoria, uno da 8MP ed uno da 2MP.

Prezzi e disponibilità del nuovo OnePlus 10T

La tradizione degli smartphone “T” di OnePlus in questo 2022 prevede quindi una serie di compromessi e potenzialità hardware/software che si riassume con dei prezzi di lancio che potremmo definire come molto interessanti. Ecco quindi che a partire da questi giorni con i preordini ufficiali (disponibilità effettiva a partire dal 25 agosto 2022) si potrà andare ad acquistare questo nuovo smartphone con le seguenti proposte di listino: