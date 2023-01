La notizia era nell’aria, OnePlus 11 5G è ufficiale. Per il momento il dispositivo è stato annunciato in Cina, per il mercato internazionale bisognerà attendere ancora qualche settimana e precisamente fino al 7 febbraio, data in cui l’azienda cinese ufficializzerà il suo top di gamma al resto del mondo. Vediamo tutte le caratteristiche tecniche, immagini e prezzi.

OnePlus 11 5G non si fa mancare proprio nulla e presenta una scheda tecnica di tutto rispetto arricchita ancora una volta dalla fotocamera targata Hasselblad. Il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 offre prestazioni della CPU del 35% superiori e della GPU del 25% superiori rispetto al modello precedente., oltre ad una migliore efficienza energetica. Il dispositivo è anche equipaggiato di memoria RAM fino a 16 GB con un sistema di gestione avanzato per migliorare le prestazioni in multi-tasking e nel gaming.

OnePlus 11 5G, oltre ad avere una scheda tecnica di valore, presenta delle funzioni interessanti integrate nell’hardware come il display AMOLED capace di riprodurre oltre 1 miliardo di colori e compatibile con HDR10+ e Dolby Vision per godere di un intrattenimento soddisfacente. La batteria, invece, da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida SuperVOOC 100W che consente al dispositivo di passare da 0 a 50% di carica in 10 minuti e una carica completa in 25 minuti. Non manca un graditissimo ritorno, l’Alert Slider.

Il design di OnePlus 11 5G leggero, compatto ed elegante è ispirato al concetto di “black hole“. Il modulo fotografico è realizzato in acciaio inossidabile cromato, offrendo una qualità costruttiva elevatissima e una sensazione sicuramente premium.

OnePlus 11 5G: scheda tecnica

Dimensioni e peso 163,1 x 74,1 x 8,5 mm

205 grammi Display AMOLED LTPO 3.0 da 6,7″ (1444 x 3216 pixel) con refresh rate adattivo fino a 120Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12GB/16GB LPDDR5X Memoria interna 256GB/512 GB (non espandibili) UFS 4.0 Fotocamere posteriori Fotocamera principale da 50MP f/1.8 OIS

Fotocamera grandangolare da 48MP f/2.2 con campo visivo di 115°

Teleobiettivo con sensore da 32MP f/2.0 (zoom 2x) Fotocamera anteriore 16 MP f/2.4 Batteria e ricarica 5.000 mAh

ricarica rapida cablata SuperVOOC 100W Sistema operativo Android 13 con OxygenOS 13 Altro 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, lettore di impronte sotto al display,

Disponibilità a prezzi

OnePlus 11 5G saranno disponibili in Cina a partire dal 9 gennaio 2023, mentre saranno lanciati sul mercato globale il 7 febbraio 2023.