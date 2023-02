Che cosa rende davvero unico uno smartphone? Il conto delle fotocamere al posteriore? La risoluzione del display? Oppure il quantitativo di memoria? Fra le tante opzioni possibili, OnePlus da sempre ha provato a fornire le risposte più estreme, con la sua “linea” di smartphone pensati per stupire pubblico e mercato.

Ultimo in ordine cronologico l’appena mostrato al mondo OnePlus 11 Concept. Scopriamo insieme la sua unicità e il suo ruolo nel mercato smartphone attuale!

OnePlus 11 concept, guardare ma non comprare

Iniziamo con quella che forse è la notizia più triste legata a questo nuovo smartphone targato OnePlus, ovvero l’impossibilità di acquistarlo. Come detto in fase di presentazione dell’articolo infatti questo concept phone continua la tradizione del brand legata alla presentazione al mercato e al pubblico di affezionati di alcune tecnologie in sviluppo in anteprima, senza però che vi sia nell’immediato una possibilità di acquisto diretta del dispositivo in sé.

Questa tradizione ha origini ormai radicate e dimostra l’impegno dell’azienda da un lato per stupire il pubblico con soluzioni uniche e avveniristiche oltre che quello di sperimentare e sdoganare alcune possibili soluzioni in grado di modificare le regole del mercato.

“Lungo il percorso, siamo cresciuti insieme alla nostra community e ai nostri fan, cercando ogni giorno di superare i nostri limiti e quelli dei nostri prodotti. Il sostegno e l’apprezzamento dei nostri utenti dimostra che siamo sulla strada giusta per offrire device sempre più veloci e fluidi. Per questo motivo continuiamo a investire nell’innovazione e a collaborare con partner leader del settore per dare vita alle nostre tecnologie”, Kinder Liu, Presidente e CEO di OnePlus.

In che cosa è speciale?

OnePlus è stata una delle prime aziende a credere nella possibilità di modificare i design degli smartphone tramite l’utilizzo di vetri elettro-cromici sia per questioni puramente estetiche, OnePlus 8T Concept, sia per migliorarne le sue funzionalità, vedasi OnePlus Concept One, non solo un dispositivo in collaborazione con McLaren ma anche l’unico smartphone finora presentato al mondo in grado di nascondere le fotocamere rendendole invisibili quando non in utilizzo.

Ma in che cosa è così speciale questo OnePlus 11 Concept? Oltre a un design posteriore semi-trasparente in grado di mostrare parte delle sue componenti interne, sono proprio alcune di queste “componenti interne” a catturare l’attenzione.

Più nello specifico, come da foto mostrate poco sopra, è il sistema di raffreddamento, definito da OnePlus Active CryoFlux, a rubare la scena. Si tratta di un sistema di raffreddamento a liquido in miniatura, come quelli che è possibile trovare nei computer da gaming.

“Active CryoFlux è dotato di una micropompa piezoelettrica industriale in ceramica, collegata a delle condutture inserite tra i diaframmi superiore e inferiore. La micropompa occupa un’area inferiore a 0,2 cm2, che permette al liquido di raffreddamento di circolare intorno alle condutture senza aumentare eccessivamente il peso e lo spessore di OnePlus 11 Concept”

Grazie a questa tecnologia, stando ai test condotti dall’azienda, si sono registrate migliorie legate non solo alle performance, con temperature minori durante l’esercizio e il forte stress, ma anche durante la ricarica dello smartphone, con temperature minori registrate durante il processo di carica stesso.

“Nei test di laboratorio, Active CryoFlux si è dimostrato in grado di abbassare la temperatura del telefono durante il gaming fino a 2,1°C – migliorando anche la frequenza dei fotogrammi di 3-4 fps. Durante la ricarica, invece, è stato registrato un abbassamento delle temperature di 1,6°C, riducendo il tempo di ricarica di circa 30-45 secondi”.

Il futuro della tecnologia mobile?

Per quanto non sia facile innovare all’interno del mercato attuale smartphone, aziende come OnePlus continuano a spingere sulle novità e sugli esperimenti con progetti che anche se non in grado di vedere una loro commercializzazione immediata, possono comunque rappresentare una forte spinta progressista.

Se questa tecnologia di raffreddamento a liquido potrà diventare una soluzione su larga scala (magari proprio nel segmento dei gaming phone vista la chiara ispirazione di questa soluzione proprio dal mondo dei computer dedicati al gaming) solo il tempo potrà dirlo. Per ora possiamo limitarci a guardare, e commentare insieme, l’unicità di questo OnePlus 11 concept, un terminale che come i suoi predecessori è destinato a far parlare moltissimo di sé.