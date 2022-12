OnePlus ha da poco festeggiato il suo nono compleanno e, durante l’evento tenutosi per l’occasione sabato scorso, l’azienda ha annunciato una nuova partnership strategica con la casa madre Oppo.

Non solo, sembra esserci già una data di lancio ufficiale per OnePlus 11, anche se l’annuncio della data della presentazione solleva alcuni dubbi nel mercato occidentale. Arriverà anche in Italia?

OnePlus e Oppo hanno annunciato una nuova partnership strategica per i prossimi anni che vedrà Oppo investire 10 miliardi di Yuan (circa 1,35 miliardi di euro) in OnePlus nel corso dei prossimi tre anni.

Stando a quanto comunicato sul palco, i prodotti OnePlus potranno avere un margine di profitto netto pari a zero per contribuire a mantenere le migliori caratteristiche e la migliore qualità al rispettivo prezzo. In pratica, sempre che l’azienda si attenga a quanto dichiarato, OnePlus non guadagnerà più dalla vendita degli smartphone potendosi concentrare sull’offrire il prodotto migliore al prezzo più basso.

La nuova strategia “dual-brand” di Oppo vedrà OnePlus come pioniere per gli smartphone flagship.

In Cina il marchio fondato da Pete Lau e Carl Pei, quest’ultimo ormai lontano dall’azienda, tornerà alle proprie origini e venderà solamente online. I clienti potranno richiedere riparazioni presso i centri di assistenza di Oppo in tutto il Paese. Nel negozio online di Oppo in Cina sono già in vendita gli ultimi smartphone e accessori OnePlus.

OnePlus 11 ha una data li lancio ufficiale

OnePlus ha annunciato l’evento di lancio di OnePlus 11 5G. Secondo quanto comunicato, si terrà a Nuova Delhi, in India, il 7 febbraio 2023.

Il brand non ha confermato alcuna specifica dello smartphone. Tuttavia, un recente teaser ha confermato che OnePlus 11 5G sarà dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Questo SoC è il processore top di gamma della futura generazione di flagship per il 2023, lo abbiamo provato e testato durante lo Snapdragon Summit 2022 a Maui.

Inoltre, dalle indiscrezioni trapelate, sappiamo che il dispositivo sarà dotato di un display AMOLED QHD+ da 6,7 pollici a 120Hz, una RAM LPDDR5 fino a 16GB e una memoria interna UFS 4.0 fino a 256GB.

Per quanto riguarda le fotocamere, i rendering trapelati mostrano che lo smartphone sarà dotato di una configurazione a tre sensori. Secondo alcuni leaker, il dispositivo avrà una fotocamera primaria da 50MP, un teleobiettivo 2x da 13MP e una fotocamera ultragrandangolare da 48MP.

Il lancio a Nuova Delhi fa però riflettere sul focus dell’azienda per i mercati orientali, sempre più prominente sin dall’acquisizione da parte di Oppo. OnePlus 10 Pro è stato infatti lanciato in Occidente con estremo ritardo rispetto all’arrivo sul mercato orientale, una prima per il marchio abituato a lanci globali.

Sarà di nuovo questo il caso oppure possiamo aspettarci l’arrivo di OnePlus 11 il 7 febbraio anche da noi? Voi cosa ne pensate?