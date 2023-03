Dopo aver visto scontrare qualche giorno fa il top di gamma OnePlus 11 con iPhone 14 Pro, oggi metteremo il dispositivo di casa OnePlus a confronto con iPhone 14 Plus. Mentre OnePlus 11 rappresenta a tutti gli effetti un top di gamma in ambito Android con a bordo l’interfaccia OxygenOS perfettamente ottimizzata per l’hardware in questione, iPhone 14 Plus rappresenta la scelta entry level di Apple per coloro che vogliono un dispositivo iOS di ultima generazione dal display più ampio, ma rinunciando alla dynamic island del modello Pro e ad un comparto fotografico più avanzato. Di certo, nonostante le rinunce, il dispositivo non risulta essere più economico del suo rivale di quest’oggi.

Sappiamo perfettamente che le specifiche tecniche sono nettamente inferiori da parte di iPhone 14 Plus rispetto a OnePlus 11, ma vi ricordiamo che questo genere di articoli vengono proposti da noi della redazione non per stabilire un vincitore assoluto, ma per permettere all’utente indeciso sugli acquisti di poter valutare autonomamente le differenze tra i dispositivi confrontati in base alle proprie esigenze e disponibilità economiche.

Per tutti coloro che vogliono entrare nell’ecosistema Apple con un dispositivo iOS il più economico possibile, senza rinunciare alle funzioni di soccorso satellitare di tutta la gamma iPhone 14 (finalmente disponibili anche da noi in Italia con iOS 16.4), iPhone 14 Plus rimane una scelta obbligatoria se volete un ampio display, a discapito di una fotocamera meno avanzata ma comunque di alta qualità. La scelta spetta dunque solamente a voi. Andiamo subito a vedere le differenze!

Differenze estetiche

Partiamo subito con un confronto estetico tra i due telefoni. OnePlus 11 pesa 205g e ha una una dimensione di 163,1 x 74,1 x 8,53 mm, mentre iPhone 14 Plus ha una dimensione di 160,8 x 78,1 x 7,8 mm con un peso di 203g.

"Credits: Tom's Guide"

I due dispositivi sono praticamente identici in quanto a dimensioni e peso. Entrambi i prodotti hanno un display da 6,7 pollici. Il OnePlus 11 ha una risoluzione di 1440×3216 pixel con una densità di pixel di 526ppi e monta un display di tipo LTPO 3 AMOLED, cosi come iPhone 14 Plus monta un display Super Retina XDR OLED con una risoluzione pari a 1284 x 2778 pixel e una densità di 458ppi. Nel caso del dispositivo Apple, il display non ha un refresh rate variabile a differenza di OnePlus 11 che ha un refresh rate variabile da 1Hz a 120Hz.

Riguardo alla luminosità, OnePlus 11 si attesta sui 1300 nit, mentre iPhone 14 Plus ha una luminosità di 1200 nit.

Snapdragon vs Apple Bionic

Come ormai sappiamo, OnePlus 11 monta il chip Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, un processore con 1 core Cortex-X3 da 3,2Ghz, 2 core da 2,8Ghz Cortex-A715, 2 core da 2,8Ghz Cortex-A710 e 3 core da 2Ghz Cortex A510. iPhone 14 Plus, appartenendo alla fascia entry level Apple di quest’anno, monta il chip Apple A15 Bionic (5 nm) composto da 2 core a 3,23Ghz Avalanche e 4 core 1,82Ghz Blizzard. Il comparto grafico dei due dispositivi è composto rispettivamente da una GPU Adreno 740 su OnePlus 11, mentre iPhone 14 Plus dispone della GPU proprietaria del suo chip a 5 core.

Parlando di memoria, OnePlus 11 dispone di 8GB di RAM nel modello da 128GB di memoria interna, fino ad un massimo di 16GB nel modello da 256GB, mentre iPhone 14 Plus equipaggia 6GB di RAM su tutti i tagli di memoria disponibili (128GB, 256GB e 512GB di memoria interna). Entrambi i dispositivi sono privi di slot microSD per poter espandere la memoria.

OnePlus 11 iPhone 14 Plus Dimensioni e peso 163,1 x 74,1 x 8,5 mm 205 g 160,8 x 78,1 x 7,8 mm 203 g Display LTPO3 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) 6,7 pollici Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) 6,7 pollici CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1× 3,2GHz Cortex-X3 + 2× 2,8GHz Cortex-A715 + 2× 2,8GHz Cortex-A710 + 3× 2,0GHz Cortex-A510) Apple A15 Bionic (5 nm) Hexa-core (2× 3,23GHz Avalanche + 4× 1,82GHz Blizzard) GPU Adreno 740 Apple GPU (5-core) Memoria 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM Batteria e ricarica 5000 mAh 100W, PD, 1-50% in 10 min, 1-100% in 25 min 4323 mAh 27W, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 7,5W wireless (Qi) Fotocamera Fotocamera posteriore: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1,56″, 1,0µm, multi-directional PDAF, OIS

32 MP, f/2.0, 48mm (telephoto), 1/2,74″, PDAF, 2x optical zoom

48 MP, f/2.2, 115˚, (ultrawide), 1/2,0″, AF Fotocamera frontale: 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1,0µm Fotocamera posteriore: 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7″, 1,9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS

12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) Fotocamera frontale: 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3,6″, PDAF Video 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (fino a 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. Software di sistema Android 13, OxygenOS 13 iOS 16

Riguardo alla batteria, OnePlus 11 ha una batteria da 5000mAh e supporta la ricarica rapida a 100W riuscendo ad arrivare da 0% a 100% in soli 25 minuti, mentre iPhone 14 Plus monta una batteria da 4323 mAh riuscendo a ricaricare il dispositivo da 0% a 50% in 30 minuti. Entrambi i dispositivi, vi permetteranno di coprire tranquillamente la giornata con un uso intenso.

Fotocamere a confronto

Se ci si sposta al comparto fotografico, notiamo sostanziali differenze in termini di megapixel tra i due dispositivi. OnePlus monta 3 sensori posteriori rispettivamente da 50, 32 e 48 MP con delle focali di f/1.8 + f/2.0 + f/2.2, mentre iPhone 14 Plus monta invece 2 sensori da 12 MP con delle focali da f/1.5 + f/2.4. Riguardo alla fotocamera frontale, quella di iPhone 14 Plus è di soli 12MP, contro i 16MP di OnePlus 11. Entrambi i dispositivi scattano comunque foto di qualità elevata. Nel caso in cui stiate valutando l’acquisto di iPhone 14 Plus, sappiate che non rimarrete comunque delusi dai vostri scatti.

Prezzi

Tra i due dispositivi, OnePlus 11 risulta il più economico e con caratteristiche migliori rispetto ad iPhone 14 Plus. Il dispositivo di Apple però, risulta l’unico prodotto entry level per il mondo iOS di ultima generazione con un display di pari dimensioni a quello di OnePlus 11. Su Amazon troviamo OnePlus 11 da 256GB di memoria interna con 16GB di RAM al costo di 921,00 euro. iPhone 14 Plus è invece in vendita con un sconto del 15% a 999,00 euro nella versione con 128GB di memoria interna, 1.062,99 euro con uno sconto del 19% nella versione con 256GB di memoria interna e 1.491,93 euro con uno sconto del 5% nella versione con 512GB di memoria interna. Se siete interessati all’acquisto, di seguito vi lasciamo i link alle offerte citate: