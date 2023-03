Per molti iPhone è sinonimo di smartphone di alta fascia e, se è indubbio che l’ultima linea della casa di Cupertino ha quanto serve per soddisfare le richieste dei più esigenti, è altrettanto vero che i modelli flagship di altre case possono giocare alla pari o, talvolta, andare oltre. Proprio per aiutarvi a capire se sia necessario rivolgersi ad un modello dell’ultima linea iPhone o se puntare invece al device di un altro produttore, abbiamo deciso di mettere qui a confronto Apple iPhone 14 con OnePlus 11.

Design e dimensioni: grandi differenze tra i due

Partiamo con uno sguardo all’aspetto esteriore: sebbene non sia l’elemento più importante è anche vero che spesso può fare la differenza, sia in termini di maneggevolezza che per “gradimento” del device. Sotto il punto di vista estetico OnePlus 11 non rivoluziona quanto visto finora e riprende le linee dei modelli che l’hanno preceduto: i lati sono curvi, cosa che rende più maneggevole il device che è disponibile in due finiture: lucida o satinata. Qui saremo di fronte ad una piccola ”scelta”: la versione lucida si presenta più distintiva ma tende a mostrare più facilmente le impronte dell’utilizzatore e presenta un retro ruvido, che rende più salda la presa. L’alternativa non porta con sé il “problema” delle impronte ma risulta un po’ più scivolosa. Apple iPhone 14 è disponibile in sei diverse colorazioni e si presenta con un design apparentemente meno ricercato.

Quanto al peso, il confronto va a netto vantaggio di Apple iPhone 14 che si ferma a 172 grammi contro i 200 grammi di OnePlus 11. Anche sul lato delle dimensioni il device americano si presenta più compatto: iPhone 14 misura infatti 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, con OnePlus 11 che risulta più grande su tutti e tre i versanti con 163,1 x 74,1 x 8,6 mm. Vedremo che larghezza e lunghezza sono influenzati dalle maggiori dimensioni del display.

OnePlus ha il display più pregiato

Il display di OnePlus 11 è un AMOLED LTPO3 da 6,7″ e risoluzione QHD+ (quindi 1440 x 3216 pixel) che segue le linee curve della scocca: se uno dei motivi per cui sceglieremo il device sarà la visione di video e filmati questo è un elemento da non sottovalutare. Il device cinese arriva a 1300 nit di luminosità di picco. Apple iPhone 14 qui cede il passo un po’ su tutta la linea, offrendo uno schermo di “soli” 6,1” con un picco di luminosità di 1200 nit.

I due device giocano invece ad armi pari per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento del display: entrambi possono arrivare a 120Hz.

Chip e memorie: più RAM in OnePlus 11, più spazio per Apple 14

Passando al “cuore” tecnologico dei due smartphone, vediamo che OnePlus 11 propone una delle più recenti e performanti tecnologie disponibili sul mercato: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, la memoria RAM LPDDR5X è di 8GB per la versione base e di 16GB per la versione “potenziata”; a seconda del modello, una memoria interna da 256GB di tipo UFS 4.0 o, nel modello base, 128GB di tipo UFS 3.1.

Nella controparte americana troviamo invece Apple A15 Bionic (5 nm) e mentre la RAM è fissa sui 6GB, lo spazio di archiviazione offerto è, a seconda dei modelli, di 128GB, 256GB o 512GB.

Segnaliamo inoltre un paio di “servizi” aggiuntivi che OnePlus 11 porta con sé. Il primo è la tecnologia RAM-Vita che permette di ottimizzare il processo di allocazione della Ram permettendo una maggior performance delle app viste come “prioritarie”. Il secondo è la certificazione TÜV SÜD 48-month Fluency Rating “A”, che garantisce che per almeno 48 mesi non assisteremo a cali prestazionali. vero è che a distanza di quattro anni difficilmente verificheremo la cosa, ma è giusto far presente che c’è.

Batteria: la velocità di ricarica fa la differenza?

Parlando invece dell’aspetto energetico OnePlus 11 monta una 5000mAh con sistema di ricarica SuperVOOC a 100W: stando a quanto dichiarato dall’azienda può passare dall’1% al 50% in soli 10 minuti, completando del tutto la ricarica in 25 minuti. Tuttavia è assente la ricarica wireless. Apple iPhone 14 monta invece una batteria da 3279 mAh (50% in 30 min) e offre la ricarica wireless da 15W.

Fotocamere: più fotocamere o migliori video?

Se a guidare la vostra scelta è soprattutto la qualità delle foto è piuttosto probabile che la vostra decisione possa vertere su Oneplus 11. Il comparto fotografico del device cinese è infatti superiore sotto molti punti di vista rispetto al prodotto americano. Apple vince per quanto riguarda la qualità video.

OnePlus 11 monta infatti una fotocamera principale da 50MPƒ/1.8 stabilizzata otticamente a cui si affiancano una 48 megapixel ƒ/2.2 grandangolare e una 32 megapixel ƒ/2.0 per il teleobiettivo 2x.

Su Apple iPhone 14 troviamo invece una 12 MP, f/1.5 stabilizzata otticamente e una fotocamera grandangolare (FOV 120˚), anch’essa da 12 MP, f/2.4. Manca il teleobiettivo.

Passando alla fotocamera anteriore troviamo una 16 megapixel ƒ/2.45 per OnePlus 11 e una 12 MP, f/1.9 per iPhone 14. Quanto alla registrazione video, OnePlus 11 offre una risoluzione migliore sul comparto posteriore, arrivando a registrare video in 8K a 24fps con il sensore principale (e fino in 4K con la fotocamera grandangolare) mentre Apple iPhone14 si ferma al 4k a 60fps. Tuttavia la situazione si ribalta con la selfie camera dove il device cinese permette di registrare video solamente in 1080p a 30fps contro i 4K a 60fps di iPhone14.

Software: due mondi diversi

Sotto questo punto di vista i due prodotti si differenziano notevolmente. In Oneplus 11 troviamo OxygenOS 13, la versione “personalizzata” di Android 13 a cui, di fatto, non si accompagna quasi nessun altro software preinstallato. L’azienda ha inoltre ufficialmente garantito aggiornamenti fino ad Android 17 e 5 anni di patch di sicurezza.

Apple iPhone14 è invece mosso dal sistema operativo di casa iOS 16 che può essere aggiornato alla versione 16.4 e sarà di certo supportato dall’azienda californiana per diversi anni a venire.

OnePlus 11 e iPhone 14: specifiche tecniche a confronto

OnePlus 11 Apple iPhone 14 Dimensioni e peso



163,1 x 74,1 x 8,6mm, 200g 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, 172g Display



AMOLED LTPO3 da 6,7″, QHD+, 120Hz, 1300 nit (picco) Super Retina XDR OLED da 6,1”, HDR10, Dolby Vision,1200 nit (picco) SoC



Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Apple A15 Bionic (5 nm) CPU



Octacore (1x 3,2GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) Hexa-core (2x 3,23GHz Avalanche + 4x 1,82GHz Blizzard) GPU



Adreno 740 Apple GPU (5-core) Memoria



8GB+128GB, 16GB+256GB Non espandibile 6GB+128GB, 6GB+256GB, 6GB+512GB Non espandibile Batteria e ricarica



5000 mAh, 100W (100% in 25 minuti) 3279 mAh, 20W (50% in 30 min); 15 W wireless Fotocamera







Wide 50 megapixel ƒ/1.8, 24mm, OIS, multi-directional PDAF 12 MP, f/1.5, 26mm , 1/1.7″, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Ultrawide 48 megapixel ƒ/2.2, 115˚ 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ Teleobiettivo 32 megapixel ƒ/2.0, 48mm (zoom ottico 2x), PDAF Frontale (Wide) 16 megapixel ƒ/2.45, 25mm 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF Video



Massimo 8k a 24fps (posteriore)

Massimo FullHD a 30fps (frontale) Fino 4K a 60fps (posteriore)

Fino a 4K a 60fps (frontale) Software



Android 13, OxygenOS 13 iOS 16 Connettività



Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C 2.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, Lighting (USB 2.0) Feature



lettore di impronte digitali, riconoscimento facciale, certificazione IP64 per la resistenza alla polvere e all’acqua, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro lettore di impronte digitali, riconoscimento facciale, certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro Colori disponibili Titan Black, Eternal Green Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red, Yellow

Prezzi

Al momento in cui scriviamo OnePlus 11 è disponibile ad un prezzo nettamente inferiore al device americano: a seconda del taglio di memoria scelto si può arrivare ad un divario che sfiora i 600€. Questo a fronte di caratteristiche tecniche che, per molti elementi, si presentano più avanzate o performanti per lo smartphone cinese.