Presentato da poco tempo, OnePlus 11 è attualmente il flagship della casa cinese. Tuttavia non è impossibile che quello che fino a poco tempo prima era il “re della casa” possa essere ancora in grado di rispondere in maniera più che soddisfacente alle nostre esigenze. Proprio per aiutarvi a capire se sia necessario rivolgersi all’ultimo modello o se il precedente possa ancora fare al caso vostro, abbiamo deciso di mettere qui a confronto OnePlus 11 con OnePlus 10 Pro.

Design e dimensioni: differenze praticamente impercettibili

L’aspetto esteriore, almeno in questo confronto, non sarà in grado di incidere in alcun modo: sia OnePlus 11 che OnePlus 10 Pro condividono infatti le stesse linee arrotondate laterali, in grado di fornire una piacevole maneggevolezza al device. Cambia la forma del modulo fotografico che in OnePlus 10 Pro è composto da una sporgenza metallica piatta che abbraccia il dispositivo mentre su OnePlus 11 le fotocamere sono contenute al di sotto di un cerchio in vetro.

OnePlus 11 è disponibile in due finiture: una lucida, che sebbene renda più riconoscibile il nostro smartphone tende a mostrare più facilmente le impronte dell’utilizzatore e una satinata, in nero opaco che pur non presentando il problema del segno delle impronte tende ad essere più scivoloso. OnePlus 10 Pro si presenta, indipendentemente dalla colorazione, con una finitura satinata che non trattiene le impronte.

Quanto al peso, OnePlus 11 si assesta sui 200 grammi “limando” quindi un solo grammo a OnePlus 10 Pro che arriva invece a 201. Anche andando a vedere Passando le dimensioni la lotta si gioca su differenze veramente limitate, nell’ordine dei decimi di millimetro: OnePlus 11 163,1 x 74,1 x 8,6 mm contro i 163 x 73,9 x 8,6 mm di OnePlus 10 Pro

Display praticamente equivalenti

Il Display di OnePlus 11 è un AMOLED LTPO3 da 6,7″ e risoluzione QHD+ (quindi 1440 x 3216 pixel) e, in linea con quanto visto per la scocca, segue la curvatura dei bordi, cosa non da sottovalutare se useremo il device per la visione di filmati e video: la curvatura rende la visione più ampia e immersiva. OnePlus 10 Pro monta invece un AMOLED LTPO2 da 6,7” e stessa risoluzione di 1440 x 3216 pixel; la differenza dei due pannelli si limita in pratica al tipo di gestione delle frequenze intermedie e al diverso consumo energetico, leggermente inferiore su OnePlus 11.

Sul versante della luminosità e della fluidità di visione abbiamo un netto pareggio: entrambi i modelli presentano un picco di 1300 nit e una frequenza di aggiornamento del display che può arrivare a 120Hz.

Chip e memoria: una generazione separa i due modelli

Passando al “cuore” dei device, sotto la scocca di OnePlus 11 troviamo una delle più recenti e performanti tecnologie disponibili sul mercato: Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, la memoria RAM LPDDR5X è di 8GB per la versione base e di 16GB per la versione “potenziata”; a seconda del modello, troviamo una memoria interna da 256GB di tipo UFS 4.0 o, nel modello base, 128GB di tipo UFS 3.1.

OnePlus 10 Pro monta invece la precedente generazione del SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Quanto alla memoria RAM e allo spazio di archiviazione sono presenti 8GB/128GB, oppure 12GB/256GB tutte di tipo LPDDR5 e UFS 3.1.

Più performanti le frequenze di clock di OnePlus 11 (1x 3,2GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) rispetto a OnePlus 10 Pro (1x 3,00GHz Cortex-X2 + 3x 2,50GHz Cortex-A710 + 4x 1,80GHz Cortex-A510), ma la differenza non sta solo nelle frequenze. Nonostante nella vita di tutti i giorni la differenza possa sembrare limitata, la nuova generazione di chip Qualcomm non solo ha dalla sua molta più potenza bruta, è persino molto più efficiente. Il risultato? Il nuovo OnePlus ha maggiore autonomia nonostante l’incremento di velocità.

Batteria: OnePlus 11 è più veloce ma non di molto

Parlando invece dell’aspetto energetico OnePlus11 monta una 5000mAh con sistema di ricarica SuperVOOC a 100W, cosa che permette di passare dall’1% al 50% in soli 10 minuti e dall’1% al 100% in appena 25 minuti. Tuttavia è assente la ricarica wireless.

OnePlus 10 Pro monta una 5000mAh con sistema di ricarica SuperVOOC a 80W, cosa che permette di passare dall’1% al 100% in appena 32 minuti. A differenza del nuovo modello qui è ancora presente la ricarica wireless a 50W utilizzando la base di ricarica dedicata.

Fotocamere: differenze minime

Il reparto fotografico dei due modelli si differenzia poco, ma, a seconda delle esigenze, queste variazioni potrebbero risultare incisive.

OnePlus 11 monta una 50 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente e completa la triade delle fotocamere posteriori con una 48 megapixel ƒ/2.2 grandangolare e una 32 megapixel ƒ/2.0 per il teleobiettivo 2x. Passando alla fotocamera anteriore troviamo una 16 megapixel ƒ/2.45. OnePlus 10 Pro possiede un sensore principale da 48 megapixel, f/1.8 stabilizzata otticamente, una fotocamera grandangolare 50 megapixel, f/2.2, con FOV di ben 150 gradi e un teleobiettivo da 8 megapixel, f/2.4 e ingrandimento ottico 3,3x. Sul lato anteriore troviamo una selfie camera da 32 megapixel, f/2.2. Anche sotto l’aspetto del software per la gestione delle immagini non c’è molta differenza: in entrambi i modelli i colori delle foto sono stati curati da Hasselblad.



Quanto ai video c’è una sola differenza che vede prevalere il vecchio modello sul nuovo. Entrambi i modelli possono registrare, utilizzando il sensore principale, video in 8K a 24fps mentre la fotocamera grandangolare può registrare fino in 4K a 60fps. OnePlus 10 Pro può però contare sulla registrazione 4K a 120fps dalla fotocamera principale. Il livello cala passando alla fotocamera frontale dove i due device si assestano al FullHD a 30fps.

OxygenOS per entrambi: ci sono differenze?

Più che il sistema operativo o il software pre-installato, a fare la differenza sarà molto più probabilmente, nel caso di nel caso di OnePlus 11, la possibilità di accedere ad una maggior quantità di aggiornamenti e le garanzie a lungo termine offerte dalla casa madre. OnePlus 11 presenta fin da subito Android 13, con Skin OxygenOS 13; ma potremo ottenere la stessa configurazione anche in OnePlus 10 Pro che sebbene parta di base con Android 12 può essere aggiornato alla versione 13.

Come anticipato, molto più facilmente a fare da discriminante sarà l’annuncio ufficiale dell’azienda che garantisce che OnePlus 11 potrà essere aggiornato fino ad Android 17 e avrà 5 anni di patch di sicurezza.

OnePlus 11 e OnePlus 10 Pro : specifiche tecniche a confronto

OnePlus11 OnePlus 10 Pro Dimensioni e peso 163,1 x 74,1 x 8,6 mm, 200g 163 x 73,9 x 8,6 mm, 201g Display AMOLED LTPO3 da 6,7″, QHD+, 120Hz, 1300 nit (picco) AMOLED LTPO2 da 6,7”, HDR10+, 120Hz, 1300 nit (picco) SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 CPU Octacore 3.2 GHZ (1x 3,2GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) Octa-core (1x 3,00GHz Cortex-X2 + 3x 2,50GHz Cortex-A710 + 4x 1,80GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 Adreno 730 Memoria 8GB LPDDR5X/128GB UFS 3.1 16GB LPDDR5X/256GB UFS 4.0 non espandibile 8GB/128GB, 12GB/256GB (LPDDR5 e UFS 3.1) non espandibile Batteria e ricarica 5000 mAh, 100W (100% in 25 minuti) 5000 mAh, 80W (1-100% in 32 minuti) 50W wireless Fotocamera Wide 50 megapixel ƒ/1.8, 24mm, OIS, multi-directional PDAF 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), multi-directional PDAF, Laser AF, OIS Ultrawide 48 megapixel ƒ/2.2, 115˚, AF 50 MP, f/2.2, 14mm, 150˚ Teleobiettivo 32 megapixel ƒ/2.0, 48mm, PDAF, zoom ottico 2x 8 MP, f/2.4, 77mm, PDAF, OIS, zoom ottico 3,3x Frontale (wide) 16 megapixel ƒ/2.45, 25mm 32 MP, f/2.2 Video 8k a 24fps, 4K a 30/60fps, Full HD a 30/60/240fps (posteriore) Full HD a 30fps (frontale) 8K a 24fps, 4K a 30/60/120fps, Full HD a 30/60/240fps (posteriore) Full HD a 30fps (frontale) Software Android 13, OxygenOS 13 Android 12, OxygenOS 12 (già aggiornabile ad Android 13 e OxygenOS 13) Connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Tipo-C 2.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Tipo-C 3.1 Feature Lettore di impronte digitali, certificazione IP64 per la resistenza alla polvere e all’acqua, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro Lettore Impronte digitali, certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro Colori disponibili Titan Black, Eternal Green Volcanic Black, Emerald Forest, Panda White (Extreme Edition)

Prezzi

Nel momento in cui scriviamo non c’è un netto vincitore: a fare la differenza sono le novità hardware di OnePlus 11 e le funzionalità di OnePlus 10 Pro che sono andate perse nel nuovo modello. Se vi interessano ricarica wireless e registrazione video a 120fps in 4K, OnePlus 10 Pro è una scelta obbligata. Se al contrario queste cose non vi interessano ma preferite un chip più prestante ed una migliore autonomia, OnePlus 11 è lo smartphone che fa al caso vostro.