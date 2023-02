Presentato da poco tempo, OnePlus 11 è attualmente il flagship della casa cinese. Tuttavia non è impossibile che modelli ritenuti meno performanti o semplicemente “passati” possano rispondere in maniera più che soddisfacente alle nostre esigenze. Proprio per aiutarvi a capire se sia necessario rivolgersi all’ultimo modello o se qualcosa uscito nel recente passato possa ancora fare al caso vostro, abbiamo deciso di mettere qui a confronto OnePlus 11 con OnePlus 10T.

Design e dimensioni: quasi identici

Limitandoci al solo aspetto esteriore non c’è praticamente alcuna differenza tra OnePlus 10T e OnePlus 11: entrambi i modelli presentano lati curvi, cosa che rende più maneggevole il device. Tuttavia, come segnalato anche più avanti, nel caso del modello più recente la grossa differenza la fanno le linee del display che avanzano anche sui lati.

Quanto al peso, OnePlus 11 si assesta sui 200 grammi “limando” quindi pochi grammi meno di OnePlus 10T che arriva invece a 204 grammi. Anche andando a vedere le dimensioni la lotta si gioca su differenze veramente limitate: OnePlus 11 misura 163,1 x 74,1 x 8,6 mm contro i 163 x 75,4 x 8,8 mm di OnePlus 10T

Display: OnePlus 11 si allarga sulle fasce e “brilla” di più

Il display di OnePlus 11 è un AMOLED LTPO3 da 6,7″ e risoluzione QHD+ (quindi 1440 x 3216 pixel) e, in linea con quanto visto per la scocca, segue la curvatura dei bordi, cosa non da sottovalutare se useremo il device per la visione di filmati e video: la curvatura rende la visione più ampia e immersiva. OnePlus 10T monta invece un AMOLED Fluid da 6,7”, HDR10+; a differenza del modello precedente lo schermo si “limita” alla parte frontale del device, senza andare quindi a seguire i bordi laterali.

Sul versante della fluidità di visione abbiamo un netto pareggio: entrambi i modelli presentano una frequenza di aggiornamento del display che può arrivare a 120Hz. Tuttavia passando alla luminosità è OnePlus 11 ad uscirne meglio, raggiungendo un picco di 1300 nit contro i 1000 nit di OnePlus 10T.

Chip e memoria: OnePlus 11 “corre” leggermente di più

Passando al “cuore” dei device, sotto la scocca di OnePlus 11 troviamo una delle più recenti e performanti tecnologie disponibili sul mercato: Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, la memoria RAM LPDDR5X è di 8GB per la versione base e di 16GB per la versione “potenziata”; a seconda del modello, troviamo una memoria interna da 256GB di tipo UFS 4.0 o, nel modello base, 128GB di tipo UFS 3.1.

OnePlus 10T monta invece una versione della precedente generazione del SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Quanto alla memoria RAM e allo spazio di archiviazione sono presenti due diverse combinazioni: 8+128, 16+256GB; tutte di tipo LPDDR5 e UFS 3.1

Più performanti le frequenze di clock di OnePlus 11 (1x 3,2GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) rispetto a OnePlus 10T (1x 3,19GHz Cortex-X2 + 3x 2,75GHz Cortex-A710 + 4x 1,80GHz Cortex-A510). Tuttavia il distacco è decisamente limitato: difficile che nella vita di tutti i giorni si possa vedere una reale differenza.

Batteria: OnePlus 10T è lievemente più veloce ma meno capiente

Parlando invece dell’aspetto energetico OnePlus11 monta una 5000mAh con sistema di ricarica SuperVOOC a 100W, cosa che permette di passare dall’1% al 50% in soli 10 minuti e dall’1% al 100% in appena 25 minuti. Tuttavia è assente la ricarica wireless.

OnePlus 10T monta una 4800mAh con sistema di ricarica a 150W, cosa che permette di passare dall’1% al 100% in soli 23 minuti. Anche in questo caso non è presente la ricarica wireless da 50W.

Fotocamere: cosa cambia?

I due modelli si differenziano poco o nulla limitandosi al solo sensore posteriore principale; tuttavia il discorso cambia nettamente allargando l’analisi alle altre fotocamere. Spicca in OnePlus 10T l’assenza di un teleobiettivo al cui posto troviamo un macro.

OnePlus 11 monta una 50 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente e completa la triade delle fotocamere posteriori con una 48 megapixel ƒ/2.2 grandangolare e una 32 megapixel ƒ/2.0 per il teleobiettivo 2x. Passando alla fotocamera anteriore troviamo una 16 megapixel ƒ/2.45.

OnePlus 10T possiede un sensore principale da 50 megapixel ƒ/1.8 stabilizzato otticamente a cui si affianca una fotocamera grandangolare 8 MP, ƒ/2.2, 120˚. A chiudere non troviamo un teleobiettivo ma bensì una macro da 2 MP, f/2.4.

OxygenOS: sarà il tempo a decretare il vincitore

Più che il sistema operativo o il software pre-installato, a fare la differenza sarà molto più probabilmente la possibilità di accedere ad una maggior quantità di aggiornamenti e, nel caso di OnePlus 11, le garanzie a lungo termine offerte dalla casa madre.

OnePlus 11 presenta fin da subito Android 13, con Skin OxygenOS 13; ma potremo ottenere la stessa configurazione anche in OnePlus 10T che sebbene parta di base con Android 12 può essere aggiornato alla versione 13.

Come detto. molto più facilmente, a fare da discriminante sarà l’annuncio ufficiale dell’azienda che garantisce che OnePlus 11 potrà essere aggiornato fino ad Android 17 e avrà 5 anni di patch di sicurezza.

OnePlus 11 e OnePlus 10T : specifiche tecniche a confronto

OnePlus 11 OnePlus 10T Dimensioni e peso 163,1 x 74,1 x 8,6mm, 200g 163 x 75,4 x 8,8 mm, 204g Display AMOLED LTPO3 da 6,7″, QHD+, 120Hz, 1300 nit (picco) Fluid AMOLED da 6,7”,HDR10+, 120Hz, 1000 nit (picco) SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 CPU 1x 3,2GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510 1x 3,19GHz Cortex-X2 + 3x 2,75GHz Cortex-A710 + 4x 1,80GHz Cortex-A510 GPU Adreno 740 Adreno 730 Memoria 8GB+128GB UFS 3.1 16GB+256GB,UFS 4.0 non espandibile 8+128, UFS 3.1 16+256GB, UFS 3.1 non espandibile Batteria e ricarica 5000 mAh, 100W (100% in 25 minuti) 4800 mAh, 150W Fotocamera Wide 50 megapixel ƒ/1.8, 24mm, OIS, multi-directional PDAF 50 megapixel ƒ/1.8, 24mm, OIS, PDAF Ultrawide 48 megapixel ƒ/2.2, 115˚, AF 8 MP, ƒ/2.2, 120˚ Teleobiettivo 32 megapixel ƒ/2.0, 48mm, PDAF, zoom ottico 2x – Macro – 2 MP, f/2.4 Frontale (wide) 16 megapixel ƒ/2.45, 25mm 16 MP, ƒ/2.4, 24mm Software Android 13, OxygenOS 13 Android 13, OxygenOS 13 (aggiornato) Connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C 2.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C 2.0 Feature Lettore di impronte digitali, certificazione IP64 per la resistenza alla polvere e all’acqua, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro Lettore di impronte digitali, accelerometro, giroscopio, bussola Colori disponibili Titan Black, Eternal Green Moonstone Black, Jade Green

Prezzi

Nel momento in cui scriviamo, i prezzi vertono nettamente a vantaggio di OnePlus 10T: a parità di fascia, è possibile portarlo a casa con uno scarto di circa 300 euro. Tuttavia se ad interessarvi è avere quel quid in più, sia esso nel comparto fotografico, nella connettività, nelle prestazioni del SoC o, ancora, della grafica, allora OnePlus 11 diventa la scelta su cui indirizzarsi.