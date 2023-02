Uscito da pochi giorni, il nuovo flagship di Samsung ha subito attirato le attenzioni di appassionati. Tuttavia non è così inconcepibile chiedersi se non ci siano altri smartphone che per qualche motivo, sia esso le prestazioni, il prezzo o più semplicemente le personali necessità, possano porsi come valide alternative.

Ed è con questo spirito che oggi vogliamo porre il modello base della nuova linea sudcoreana, Samsung Galaxy S23, a confronto con OnePlus 11

Design e dimensioni: due diversi modi di porsi in mano

Sebbene sia vero che quando si parla di smartphone di alta categoria sia soprattutto quello che c’è dentro a fare la differenza è altrettanto vero che anche l’occhio vuole la sua parte.

OnePlus 11 rende chiaro fin da subito di non voler rivoluzionare il cammino dell’azienda, riprendendo le linee del predecessore: entrambi i lati sono curvi, cosa che rende più maneggevole il device. Il prodotto della casa cinese, dai bordi in alluminio, è presente in due finiture: una lucida, che sebbene renda più riconoscibile tende a mostrare più facilmente le impronte dell’utilizzatore, e una dal retro ruvido, che rende più salda la presa. La seconda è satinata, in nero opaco: pur non presentando il problema del segno delle impronte tende ad essere più scivoloso.

Samsung Galaxy S23 opta invece per una linea più “austera” con bordi laterali piatti che dà una certa aria di solidità al device.

Quanto al peso, OnePlus 11 si assesta sui 200 grammi superando non di poco Samsung Galaxy S23 che si ferma a soli 168 grammi. Passando alle dimensioni il device cinese “batte” il sud coreano su tutti i fronti: 163,1 x 74,1 x 8,6 per OnePlus 11 contro i 146,3 x 70,9 x 7,6mm di Samsung Galaxy S23 . Abbiamo quindi un aumento minimo dello spessore, ampiamente compensato dalle altre due dimensioni.

Display: le differenze si fanno sentire

Il display di OnePlus 11 è un AMOLED LTPO3 da 6,7″ e risoluzione QHD+ (quindi 1440 x 3216 pixel) e in linea con quanto visto per la scocca, segue la curvatura dei bordi, cosa non da sottovalutare se useremo il device per la visione di filmati e video: la curvatura rende la visione più ampia e immersiva. Samsung Galaxy S23 sotto questo aspetto deve cedere il passo: il display, un Dynamic AMOLED 2X, è infatti di 6,1 pollici per una risoluzione massima di 1080 x 2340 pixel.

Tuttavia la situazione si ribalta passando alla luminosità. OnePlus 11 offre un picco pari a 1300 nit, dato nettamente inferiore a quanto offerto da Samsung Galaxy S23: il device sudcoreano può infatti arrivare ad un picco di 1750 nit.

Passando alla fluidità, importante per la fruizione di video e videogiochi, OnePlus 11 offre una frequenza di aggiornamento del display che può arrivare a 120Hz esattamente come Samsung Galaxy S23; tuttavia nel caso del device cinese questo dato non è fisso ma gestito dal software e, talvolta, risulta meno fluido del necessario.

Chip e memoria: la differenza è solo una

Passando al “cuore” dei device sotto la scocca di OnePlus 11 troviamo una delle più recenti e performanti tecnologie disponibili sul mercato: Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm, la memoria RAM LPDDR5X è di 8GB per la versione base e di 16GB per la versione “potenziata”; a seconda del modello, una memoria interna da 256GB di tipo UFS 4.0 o, nel modello base, 128GB di tipo UFS 3.1.

Anche Samsung Galaxy S23 monta uno Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm, ma a fronte dello stesso spazio di archiviazione (128 o 256GB a seconda della versione scelta) dispone tuttavia di una minor quantità di RAM (“solo” 8GB). Le frequenze operative della variante di chip personalizzata da Samsung (conosciuta come Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy) ha delle frequenze operative leggermente maggiori, tuttavia non dovrebbero fare la differenza nella vita di tutti i giorni.

Corretto segnalare che OnePlus dispone della tecnologia RAM-Vita: basata sul machine learning, accelera ogni livello del processo di allocazione della RAM, e dovrebbe garantire una maggior fluidità nell’uso delle applicazioni che l’IA seleziona come “prioritarie” come l’applicazione fotocamera, alla quale vengono assegnati 500MB-1GB per facilitare una migliore esperienza della fotocamera. OnePlus 11 5G ha inoltre, dalla sua parte, la certificazione TÜV SÜD 48-month Fluency Rating “A”, che dovrebbe garantire che le componenti dello smartphone siano in grado di mantenere l’esperienza reattiva e piacevole per almeno 48 mesi. Sebbene difficilmente andremo a verificare, a distanza di quattro anni, se questo sia vero è comunque un dato in più che vale la pena di menzionare.

Batteria: la ricarica rapida premia OnePlus 11

Parlando invece dell’aspetto energetico OnePlus11 monta una 5000mAh con sistema di ricarica SuperVOOC a 100W, cosa che permette di passare dall’1% al 50% in soli 10 minuti e dall’1% al 100% in appena 25 minuti. Tuttavia è assente la ricarica wireless.

Samsung Galaxy S23 monta invece una 3900mAh (migliorata rispetto al modello dello scorso anno ma comunque minore ai “grandi” in questa fascia di prezzo) con ricarica rapida a 25W; è però presente la ricarica wireless a 15W. L’alimentatore, a differenza di quanto succede con il OnePlus, è da acquistare separatamente.

Fotocamere: quali sono le vostre preferenze?

Se a guidare la vostra scelta è soprattutto la qualità di foto o video nel confronto tra questi due device la scelta potrebbe essere dettata principalmente dal tipo di media che preferite: foto o video.

Sul fronte del comparto fotografico la battaglia tra i due device si combatte sul campo delle fotocamere secondarie. Sebbene entrambi i modelli montino infatti una fotocamera principale da 50 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente, le cose cambiano quando si guarda agli altri elementi. Infatti OnePlus 11 completa la triade delle fotocamere posteriori con una 48 megapixel ƒ/2.2 grandangolare e una 32 megapixel ƒ/2.0 per il teleobiettivo 2x; su Samsung Galaxy S23 troviamo invece una 10 megapixel con zoom 3x e una 12 megapixel grandangolare. La qualità delle immagini dipende comunque molto anche dal software di elaborazione e ciò dipende molto dai gusti personali. Per esempio i colori delle foto di OnePlus 11 sono stati curati da Hasselblad.

Passando alla fotocamera anteriore troviamo una 16 megapixel ƒ/2.45 e una 12 megapixel rispettivamente per OnePlus11 e Samsung Galaxy S23.

Guardando alla registrazione di video è invece Samsung a portarsi avanti. Nel modello sudcoreano abbiamo infatti la possibilità di registrare video in 8K UHD a 30fps usando la fotocamera posteriore principale e video in 4K (2160p) a 60fps passando a quella frontale.

Con OnePlus 11 utilizzando il sensore principale è possibile registrare video in 8K a 24fps e la fotocamera grandangolare può registrare fino in 4K. Il livello cala passando alla camera frontale: è possibile registrare video solamente in 1080p a 30fps.

OS: differenti per personalizzazione e software

Il sistema operativo e il software pre-installato sono forse alcuni degli elementi che faranno da vera discriminante tra questi due device. OnePlus 11 si basa sul OxygenOS 13, la versione “personalizzata” di Android 13, che si presenta come un software altamente personalizzabile e, cosa non da sottovalutare, praticamente privo di ogni software preinstallato (solo TikTok e Netflix, comunque cancellabili). L’azienda ha inoltre ufficialmente garantito aggiornamenti fino ad Android 17 e 5 anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy S23 gira utilizzando Android 13 personalizzato con interfaccia One UI 5.1 e accompagna al sistema operativo una discreta quantità di software preinstallato. Non necessariamente un male se pensate possa interessarvi.

OnePlus 11 e Samsung Galaxy S23: specifiche tecniche a confronto

OnePlus11 Samsung Galaxy S23 Dimensioni e peso

163,1 x 74,1 x 8,6mm, 200g 146,3 x 70,9 x 7,6mm, 168g Display AMOLED LTPO3 da 6,7″, QHD+, 120Hz, 1300 nit (picco) Dynamic AMOLED 2X da 6,1″, FullHD+, 120Hz, 1750 nit (picco) SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy CPU Octacore 3,2GHz (1x 3,2GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) Octacore 3,2GHz (1x 3,2GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 Adreno 740 Memoria 8GB+128GB, 16GB+256GB, non espandibile 8GB+128GB, 8GB+256GB, non espandibile Batteria e ricarica 5000mAh, 100W (100% in 25 minuti) 3900mAh, 25W; ricarica wireless a 15W Fotocamere Wide 50 megapixel ƒ/1.8, 24mm, PDAF, OIS 50 megapixel ƒ/1.8, 24mm, PDAF, OIS Ultrawide 48 megapixel ƒ/2.2, 115°, AF per scatti macro 12 megapixel ƒ/2.2, 13mm, 120° Teleobiettivo 32 megapixel ƒ/2.0, 48mm (zoom ottico 2x), PDAF 10 megapixel ƒ/2.4, 70mm (zoom 3x), PDAF, OIS Frontale (wide) 16 megapixel ƒ/2.45 12 megapixel ƒ/2.2, AF Video 8k a 24fps (posteriore)

1080p a 30fps (frontale) 8k UHD a 30fps (posteriore)

4K a 60fps (frontale) Software Android 13

OxygenOS 13 Android 13

One UI 5.1 Connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NCF, USB Type-C 2.0 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NCF, USB Type-C 3.2 Feature lettore di impronte digitali, riconoscimento facciale, certificazione IP64 per la resistenza alla polvere e all’acqua, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro Lettore Impronte digitali, riconoscimento facciale, certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro Colori disponibili Titan Black, Eternal Green Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime

Quale scegliere?

Per quanto riguarda i prezzi, OnePlus 11, almeno nel momento in cui scriviamo, si presenta leggermente più allettante di Samsung Galaxy S23: i due, a parità di RAM e spazio di archiviazione, sono separati da uno scarto di circa 120,00 euro. Se dopo quanto letto finora foste ancora in difficoltà su che smartphone non è da escludere che questa lieve differenza possa spingervi verso la casa cinese.

OnePlus ha uno schermo più grande e risoluto oltre che una batteria più capiente, ma Samsung Galaxy S23 è sicuramente adatto principalmente ha chi vuole un prodotto compatto e può sottostare ad alcuni piccoli compromessi pur di avere uno smartphone più maneggevole.