OnePlus 6T McLaren Edition: 10 GB di RAM e si ricarica in 20 minuti

OnePlus 6T McLaren Edition è la nuova versione dello smartphone top di gamma dell’azienda cinese. Le novità risiedono sia nella scheda tecnica che nel design, un’operazione simile alle varianti Porsche Design viste con gli smartphone Huawei. Il dispositivo arriverà sul mercato – Italia compresa – a partire dal 13 dicembre, e per acquistarlo saranno necessari 709 euro.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, la novità è la presenza di ben 10 GB di RAM, che lavoreranno in abbinata al collaudatissimo Snapdragon 845 di Qualcomm e a 256 GB di memoria d’archiviazione. Per il resto, le specifiche sono identiche alle versioni base del OnePlus 6T: display Optic AMOLED da 6,41 pollici; doppia fotocamera posteriore con sensori da 16 MP e 20 MP; batteria da 3.700 mAh.

Proprio in relazione alla batteria, l’azienda cinese ha introdotto un nuovo standard di ricarica rapida, che per certi versi richiama il concetto di “velocità” delle McLaren. Si chiama Warp Charge 3.0, ed è in grado di caricare lo smartphone in appena 20 minuti, garantendo un giorno pieno di autonomia. Insomma, una sorta di evoluzione del Dash Charge, sistema che abbiamo ampiamente imparato ad apprezzare nel corso degli anni a bordo degli smartphone dell’azienda cinese.

Per quanto riguarda il design, il richiamo alle automobili a marchio McLaren è ancora più accentuato. La colorazione della scocca è chiamata Papaya Orange, con la parte posteriore che sfuma verso l’alto verso tonalità scure. Il materiale utilizzato è la fibra di carbonio, e tutto questo è richiamato anche nella confezione di vendita. Insomma, una particolare attenzione al dettaglio.

Come detto in apertura, OnePlus 6T McLaren Edition arriverà in Italia a partire dal 13 dicembre, ovvero tra due giorni. Nonostante si tratti dello smartphone più caro mai realizzato dall’azienda cinese – serviranno 709 euro per acquistarlo – si può comunque parlare di un ottimo rapporto qualità/prezzo, considerando come queste particolari versioni di altri dispositivi (come i Porsche Design targati Huawei) vengano vendute a cifre che possono anche superare i 1.500 euro.