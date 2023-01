Fine del supporto software per due (ex) flagship di casa OnePlus. Stiamo parlando di OnePlus 7 e OnePlus 7T, che in queste ore stanno ricevendo OxygenOS 12 MP3, l’ultimo aggiornamento previsto per i due top di gamma del 2019.

OxygenOS 12 MP3 include le patch di sicurezza di dicembre 2022 e alcuni miglioramenti generali. Sul forum della community, OnePlus ha confermato che si tratterà dell’aggiornamento software finale per OnePlus 7 e 7T, il che significa che entrambi gli smartphone non riceveranno né major update né aggiornamenti di sicurezza, in futuro.

L’ultimo aggiornamento è già disponibile per tutti i dispositivi della serie 7 (OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro). Ovviamente, trattandosi di un’implementazione graduale, potrebbe essere necessario aspettare un po’, prima di riceverlo sulla propria unità.

In realtà, alcuni utenti starebbero ancora riscontrando problemi nell’aggiornamento da OxygenOS 11 a OxygenOS 12. Fin dall’inizio l’update si è rivelato “problematico”, considerando il ritardo con cui è stato rilasciato (solo a ottobre 2022) e l’interruzione causata da un “network problem”.

Si può immaginare che anche quest’ultimo annuncio da parte di OnePlus lascerà scontenti gli utenti (lo si può già intuire dal tono di alcuni commenti sul forum), e per una doppia ragione: per prima cosa, l’aggiornamento porta con sé miglioramenti marginali (oltre alle patch), e soprattutto si tratta dell’update che segna la fine del supporto da parte di OnePlus. Nel thread, infatti, si legge:

“In base al programma di manutenzione, MP3 sarà l’ultima build per OnePlus 7T/7T Pro, grazie a tutti per l’aiuto e l’attenzione verso OnePlus”.

Questo, invece, il registro delle modifiche:

Sistema Integrazione delle patch di sicurezza Android di dicembre 2022. Miglioramento della stabilità e delle prestazioni del sistema.

Comunicazione Miglioramento della stabilità delle connessioni di rete mobile.



OnePlus 7 e 7T possono contare su un hardware ancor oggi degno di nota, e in particolare su un processore Qualcomm Snapdragon 855/855+ (rispettivamente), memorie UFS 3.0, schermo AMOLED, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0. Per questo motivo, era lecito aspettarsi che il supporto durasse qualche anno in più, e non solo il tempo per due major update e tre anni di patch. In compenso, a partire da quest’anno, il supporto per i flagship verrà esteso a quattro aggiornamenti di Android e cinque anni di patch.