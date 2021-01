OnePlus 7 e 7T ricevono un primo assaggio di Android 11

Oltre che a preparare la presentazione della lineup di smartphone 2021, OnePlus è impegnata ad aggiornare i dispositivi esistenti ad Android 11 che ovviamente li vestirà della nuova OxygenOS. La roadmap procede spedita ed ora è arrivato il turno di OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro.

Prima di vedere la versione finale si passerà, come al solito, dalle Beta. La Open Beta 1 riserva tante nuove funzioni utili a rendere ancora pù smart e piacevole nel suo utilizzo la OxygenOS. Chiaramente chiamasi Beta per un motivo, quindi chi decide di installarla si scordi la stabilità di una versione finale distribuita tramite OTA: questa arriverà tra qualche mese.

Ma quali sono le novità che OnePlus ha inserito nella sua Open Beta di Android 11 per i 4 modelli di smartphone? Eccone alcune delle più interessanti:

Piattaforma base Android 11;

UI della OxygenOS rinnovata con scorciatoie e accorgimenti sparsi per i menù, compresa l’interfaccia della fotocamera;

Codec HEVC attivato, utile per diminuire il peso dei video non sacrificandone la qualità;

Le app di terze parti saranno più integrate nella UI di sistema;

Nuovi widget, iniziando da quello per il meteo;

Dark Mode attivabile con un tocco dalla tendina delle notifiche.

Ovviamente vige sempre la regola che alcune funzioni che sono comprese ora nelle Open Beta, potrebbero mancare per un motivo o per l’altro nella versione stabile. Per installare la Open Beta 1 potete rifarvi a questi link, ma siate consci del fatto che il vostro smartphone verrà riportato alle condizioni di fabbrica, dati sensibili inclusi.

Le informazioni per l’installazione le trovate nella stessa pagina.