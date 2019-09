OnePlus 7T e 7T Pro: il 10 ottobre la presentazione in Europa

Ora è ufficiale. OnaPlus 7T e OnePlus 7T Pro saranno svelati il 26 settembre in India e il 10 ottobre debutteranno in Europa, a Londra.

La Serie OnePlus 7T sta arrivando. È la stessa azienda a comunicarlo su Twitter. I nuovi smartphone del produttore cinese debutteranno in Europa – precisamente a Londra – il 10 ottobre. L’esordio, invece, è fissato per il 26 settembre in India. L’annuncio è stata anche l’occasione per confermare una delle caratteristiche dei futuri dispositivi: la presenza di un display con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, introdotta già su OnePlus 7 Pro.

Per il resto, non sono state fornite ulteriori informazioni. Nelle scorse settimane, però, sono trapelate le presunte schede tecniche che ci hanno fornito un quadro più o meno completo di OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro. Per quanto riguarda il comparto fotografico, i due dispositivi dovrebbero presentare le stesse caratteristiche. Nello specifico, si fa riferimento a un sistema di tripla fotocamera posteriore (48MP + 16MP + 12MP) che sarà in grado di registrare video anche in ottica grandangolare.

La fotocamera frontale dovrebbe essere da 16 MP implementata all’interno di notch per il modello base e in un sistema a scomparsa per la variante Pro. Entrambi dovrebbero essere equipaggiati con lo Snapdragon 855+ di Qualcomm accoppiato a 8 Gigabyte di RAM e 128 o 256 Gigabyte di memoria interna. Per quanto riguarda i display, dovrebbero integrare un pannello Super-AMOLED con risoluzione 2K (6,67 pollici per OnePlus 7T Pro e 6,55 pollici per OnePlus 7T).

Insomma, il quadro è quasi completo. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutti i dettagli dei nuovi smartphone targati OnePlus.