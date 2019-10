OnePlus 7T non supera a pieni voti il test di resistenza

OnePlus 7T è stato testato da JerryRigEverything. Bene la resistenza ai graffi e alla fonte di calore diretta, male il test di resistenza alla pressione.

Come di consuetudine, anche OnePlus 7T è stato protagonista dei duri test di resistenza effettuati dal solito JerryRigEveryThing. Le prove hanno messo sotto torchio il display AMOLED con frequenza di aggiornamento a 90Hz, la tripla fotocamera posteriore e il pannello posteriore. Per quanto in linea generale, lo smartphone si sia comportato bene, ha fallito nel test di resistenza alla pressione, quella fase in cui il noto YouTuber piega letteralmente i dispositivi.

Si parte con il solito test di resistenza ai graffi del vetro anteriore. Il risultato ottenuto da OnePlus 7T è in linea con gli altri smartphone di fascia alta, con il display che comincia a graffiarsi al livello compreso tra 6 e 7. Il frame laterale, invece, realizzato in metallo mostra subito i primi segni. La scocca posteriore, protetta da Gorilla Glass 3D, resiste egregiamente ai graffi. Pochi rischi di graffiarla con monete e altri oggetti.

Buone anche le prestazioni durante il burn test. Il display OnePlus 7T a contatto con una fonte di calore diretta non mostra particolari problemi. Dopo circa 25 secondi, lo schermo ha mostrato un piccolo alone di bruciatura, continuando comunque a funzionare correttamente. Anche in questo caso, si tratta di un risultato in linea con la fascia di prezzo di appartenenza.

Dove fallisce OnePlus 7T, però, è nel test di resistenza alla pressione. Non appena si inizia a piegare il dispositivo, il vetro posteriore non regge alla pressione e si rompe mostrando una crepa importante. La fonte afferma che la maggior parte dei dispostivi testati non ha ottenuto lo stesso drastico risultato. La fragilità potrebbe essere causata dalla grande fotocamera circolare presente sul pannello posteriore. Ad ogni modo, lo smartphone ha continuato a funzionare. Insomma, a OnePlus non resta che aumentare la resistenza del materiale utilizzato per la back cover per superare il test di JerryRigEveryThing a pieni voti.