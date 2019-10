OnePlus 7T Pro McLaren Edition svelato: potenza da vendere e design unico

OnePlus 7T Pro McLaren Edition è un'edizione speciale del nuovo top di gamma dell'azienda cinese. Arriva in Italia a 859 euro con 12 GB di RAM.

Nel corso della conferenza stampa in corso a Londra, è stato presentato il OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Si tratta di una versione speciale del OnePlus 7T Pro, che abbiamo recensito poco fa. Le differenze tecniche sono poche e si limitano alla presenza dei 12 Gigabyte di RAM (contro gli 8 Gigabyte della versione standard). Discorso diverso per la parte estetica, caratterizzata da un design molto particolare, che richiama altri dispositivi realizzati in collaborazione con la celebre casa automobilistica.

Innanzitutto, la colorazione della scocca (realizzata in vetro) richiama i classici colori McLaren. Il nero è infatti intervallato da finiture arancioni, che donano un contrasto davvero ben riuscito dal vivo. In più, la curvatura laterale dei bordi dello smartphone, unitamente alla tinta scusa, fornisce una sensazione di continuità tra la parte anteriore e quella posteriore. Insomma, una grande cura al dettaglio, come del resto è lecito attendersi da un prodotto del genere. Ma non è tutto.

Anche la confezione di vendita richiama il design tipico McLaren e gli stessi accessori (caricabatterie e cavo dati) sono realizzati in arancione, così da abbinarsi alle finiture del OnePlus 7T Pro. Inclusa nel prezzo viene inoltre fornite una cover realizzata in Alcantara, materiale che spessissimo ritroviamo in ambito automobilistico, soprattutto per quanto riguarda le vetture di fascia alta. In più, anche l’interfaccia software OxygenOS, in questa versione, è stata personalizzata ad hoc con animazioni e icone realizzate appositamente.

“Siamo molto felici di poter collaborare di nuovo con McLaren e di utilizzare l’iconico marchio come ispirazione per questo incredibile pezzo d’ingegneria“, ha dichiarato Pete Lau. “Questo dispositivo in Edizione Limitata celebra l’incessante ricerca dell’eccellenza di entrambi i marchi, offrendo agli utenti la migliore smartphone experience possibile”.

“Dopo il successo del lancio dello scorso anno ‘Salute to Speed’ siamo entusiasti di lanciare ancora una volta un dispositivo McLaren in Edizione Limitata con il nostro partner OnePlus. Siamo due marchi sfidanti la cui ricerca continua dell’innovazione raggiunge il suo apice con la nuova OnePlus 7T Pro McLaren Edition. OnePlus 7T Pro McLaren Edition celebra la passione condivisa dei nostri marchi per il design, l’artigianato e l’innovazione e non vediamo l’ora di vedere come sarà accolto dagli appassionati di tecnologia e dai fan di McLaren in tutto il mondo. ” ha proseguito Mike Flewitt, Amministratore Delegato, McLaren Automotive.

Insomma, un dispositivo unico nel suo genere che, tra l’altro, arriva sul mercato a un prezzo che può essere definito aggressivo per uno smartphone di questo tipo. Per acquistarlo infatti sono necessari 859 euro con 12 Gigabyte di RAM e 256 Gigabyte di memoria interna. La commercializzazione avverrà a partire dal 5 novembre. Vi lasciamo alla scheda tecnica completa.

OnePlus 7T Pro McLaren Edition