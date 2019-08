OnePlus 7T, eccolo nel primo render con fotocamera circolare

Il render è stato realizzato da OnLeaks. Sotto la scocca del OnePlus 7T dovrebbe esserci sempre lo Snapdragon 855. Presentazione prevista per il 26 settembre.

È già tempo di pensare al OnePlus 7T. Salvo sorprese infatti, anche quest’anno l’azienda cinese presenterà, per il secondo semestre, una versione rivista e corretta del suo nuovo top di gamma. Come da tradizione, si stanno già rincorrendo ipotesi e indiscrezioni in merito alle specifiche tecniche di questo smartphone. Puntualmente, ecco arrivare un primo render realizzato dal noto OnLeaks su Pricebaba.

Com’è possibile vedere dalle immagini, sembra che la parte anteriore sia uguale a quella del OnePlus 7, con il medesimo notch a goccia a interrompere la continuità dello schermo. Discorso differente invece per la back cover, dove compare un modulo fotografico circolare con ben tre sensori e un doppio flash LED posizionato al centro. Insomma, la sensazione è che l’azienda cinese voglia compiere un importante salto in avanti nel comparto fotografico.

Credit Image – Pricebaba

Sotto la scocca dovrebbe esserci sempre lo Snapdragon 855 accoppiato a 8 Gigabyte di RAM e a 256 Gigabyte di memoria interna, mentre la terza fotocamera posteriore dovrebbe integrare un sensore grandangolare. Lo schermo dovrebbe invece attestarsi sui 6,4 pollici, incastonato in una scocca in vetro con tanto di doppia curvatura posteriore. Insomma, non una rivoluzione, bensì un’evoluzione di quanto di buono già visto con il OnePlus 7.

La presentazione dovrebbe tenersi il 26 settembre, praticamente a ridosso di quella degli iPhone (che, con ogni probabilità, si terrà il 22 settembre). Staremo a vedere.