OnePlus 7T: rivelate delle versione alternative non rilasciate

Il CEO di OnePlus ha appena pubblicato su Twitter delle immagini che ritraggono alcuni smartphone con delle colorazioni molto particolari. Si tratta di alcuni esemplari di OnePlus 7T e 6T mai rilasciati.

Siamo in attesa dei nuovi modelli, che comporranno la serie OnePlus 8, da poco tempo. Pete Lau, l’amministratore delegato della compagnia, forse per catturare ulteriormente l’attenzione dei consumatori, ha pubblicato alcune immagini di varianti mai lanciate, ma molto interessanti.

We do more testing with colors, materials, and finishing ("CMF") than you could imagine, because that’s what decides the overall feel of a phone. We've got more to share soon, but until then, what’s your favorite out of these past devices? #NoDetailIsTooSmall pic.twitter.com/SCabnBrBjg

