OnePlus 8 e 8 Pro sono arrivati anche in Italia. I nuovi smartphone di fascia alta, che hanno già registrato il sold out in diversi paesi del mondo, sono attualmente acquistabili online.

Quest’anno, il produttore cinese ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella, proponendo due device con delle ottime specifiche tecniche. La scheda tecnica, anche rispetto ai già curati OnePlus 7T (disponibile su Amazon) e 7T pro (disponibile su Amazon), è notevolmente migliorata. Ci siamo trovati anche davanti a un aumento dei prezzi.

OnePlus 8: specifiche tecniche e prezzi in Italia

Iniziamo subito con il dispositivo meno costoso tra i due prodotti disponibili. Si tratta di uno smartphone perfetto pressoché per chiunque, specialmente grazie al SoC di fascia alta e alla quantità elevata di RAM. Ecco la scheda tecnica:

Qualcomm Snapdragon 865 ;

; 8/12 GB di RAM;

di RAM; 128/256 GB di memoria interna:

di memoria interna: Display Fluid AMOLED da 6,55 pollici (1.080 x 2.400 pixel) e refresh rate a 90 Hz,

Fluid AMOLED da 6,55 pollici (1.080 x 2.400 pixel) e refresh rate a 90 Hz, Fotocamera posteriore da 48 MP (Sony IMX586), 2 MP e 16 MP;

Fotocamera anteriore da 16 MP;

Batteria da 4.300 mAh (ricarica rapida Warp Charge 30T).

Il dispositivo è attualmente disponibile all’acquisto (le vendite sono ufficialmente partite il 21 aprile 2020 alle ore 11). Ecco i prezzi ufficiali:

OnePlus 8 da 8/128 GB: 719 euro (disponibile su Amazon e sul sito web ufficiale);

(disponibile su Amazon e sul sito web ufficiale); OnePlus 8 da 12/256 GB: 819 euro (disponibile su Amazon e sul sito web ufficiale).

OnePlus 8 Pro: specifiche tecniche e prezzi in Italia

Il secondo dispositivo, OnePlus 8 Pro (leggi anche la recensione completa), potrebbe essere vista come una variante “premium” del precedente. Esso presenta infatti alcune migliorie. Ecco la scheda tecnica completa:

Qualcomm Snapdragon 865 ;

; 8/12 GB di RAM;

di RAM; 128/256 GB di memoria interna:

di memoria interna: Display Fluid AMOLED da 6,78 pollici (risoluzione 3168 x 1.440 pixel) e refresh rate a 120 Hz;

Fotocamera posteriore da 48 MP (Sony IMX586), 8 MP, 48 MP e 5 MP;

Fotocamera anteriore da 16 MP;

Batteria da 4.510 mAh (ricarica rapida Warp Charge 30T).

Anche questa versione della nuova serie di OnePlus è disponibile all’acquisto (le vendite sono ufficialmente partite il 21 aprile 2020 alle ore 11).

OnePlus 8 Pro da 8/128 GB: 919 euro (disponibile su Amazon e sul sito web ufficiale);

(disponibile su Amazon e sul sito web ufficiale); OnePlus 8 Pro da 12/256 GB: 1.019 euro (disponibile su Amazon e sul sito web ufficiale).