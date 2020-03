Quello che fino a ora è stato chiamato OnePlus 8 Lite potrebbe invece essere riconoscibile dall’appellativo OnePlus Z. A diffondere questa ipotesi è stato il leaker Max Weinbach attraverso un tweet pubblicato nel proprio profilo Twitter.

Sappiamo oramai da diversi mesi che, durante il 2020, OnePlus 8 e 8 Pro saranno affiancati da un terzo modello più economico. Dovrebbe trattarsi di uno smartphone di fascia media con delle specifiche “premium”. Fino a oggi, un po’ tutti erano convinti che potesse essere scelto il nome “OnePlus 8 Lite”. La situazione sarà forse diversa.

The source referred to it as "OnePlus Z" and said the hardware matched the previous OnePlus 8 Lite render. https://t.co/zB5PN9nQjW — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 28, 2020

Questo device potrebbe infatti rappresentare quasi una continuazione di OnePlus X. Quest’ultimo è stato lanciato nel 2016, ma non ottenne il successo sperato. A differenza di questo dispositivo, il nuovo progetto della società cinese potrebbe aprire la strada a una nuova serie. Ogni anno, quindi, potrebbe essere proposto un nuovo dispositivo di fascia media. Le specifiche tecniche di OnePlus Z/8 Lite potrebbero essere le seguenti:

SoC MediaTek Dimensity 1000 ;

; Display AMOLED da 6,5 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz;

AMOLED da 6,5 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz; Fotocamera posteriore da 48 MP, 16 MP e 12 MP;

8 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di memoria interna;

di memoria interna; Batteria da 4.000 mAh.

Non sappiamo se questo dispositivo di fascia media arriverà insieme ai fratelli maggiori il prossimo mese o se si farà attendere ancora un po’. Per il momento, il prezzo di OnePlus Z/8 Lite potrebbe essere pari a 400 sterline in Inghilterra (circa 446 euro). Potrebbe quindi collocarsi in una fascia di prezzo in cui sono già presenti diversi modelli di alta qualità.