In diversi paesi del mondo, la nuova serie OnePlus 8 ha registrato il sold out in appena pochi minuti. I dispositivi disponibili offrono delle ottime specifiche tecniche e un prezzo più alto rispetto a quello a cui siamo stati abituati durante gli anni.

Dopo una lunga attesa e diverse indiscrezioni, il marchio controllato da BBK Electronics ha appena annunciato due nuovi dispositivi di fascia alta, ovvero OnePlus 8 e 8 Pro. In attesa di una variante meno costosa (forse chiamata OnePlus Z), i primi due modelli sono già esauriti in diversi paesi. In alcuni luoghi sono addirittura terminate le versioni più costose. Le specifiche tecniche di OnePlus 8 sono le seguenti:

Fluid AMOLED da 6,55 pollici, risoluzione 1.080 x 2.400 pixel e frequenza di aggiornamento di 90 Hz, Fotocamera anteriore: 16 MP;

Modulo fotografico posteriore: 48 MP (Sony IMX586), 2 MP (macro) e 16 MP (grandangolare);

Batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida Warp Charge 30T;

Per quanto riguarda 8 Pro, le principali differenze rispetto al precedente modello sono:

Display Fluid AMOLED da 6,78 pollici, risoluzione 3168 x 1.440 pixel e refresh rate a 120 Hz;

Anche questa volta, OnePlus ha alzato ulteriormente l’asticella, proponendo dei device con delle schede tecniche molto interessanti. Molti sono rimasti però delusi dal prezzo.