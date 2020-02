OnePlus 8 potrebbe arrivare prima del previsto: ecco la presunta scheda tecnica

Durante le scorse ore, la serie OnePlus 8 è stata protagonista di alcune indiscrezioni. Gli smartphone potrebbero arrivare tra marzo e aprile, con delle ottime specifiche tecniche.

Stando al leaker Ishan Agarwal, OnePlus 8, 8 Pro e 8 Lite potrebbero essere presentati prima del previsto, tra la fine del prossimo marzo e l’inizio di aprile. Per il momento, non c’è nessuna conferma da parte della società. Non è chiaro neanche quali device saranno inclusi nella serie. Anche se molti rumor farebbero intendere che esista una versione meno costosa, 8 Lite, non è certo che sia effettivamente in programma.

Got some #OnePlus news to share with you all! The OnePlus 8 & 8 Pro (Who knows, maybe the 8 lite too) will be launching sooner this time! Expect a launch in Late March or April. Also, there will be a new Green colour for both the phones. Are you excited for these phones? pic.twitter.com/ceUjcWOzm4

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 7, 2020