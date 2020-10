OnePlus 8T, Amazon svela caratteristiche e prezzi

OnePlus 8T è atteso per il 14 ottobre. Il nuovo smartphone top di gamma del produttore cinese questa volta arriverà solo. Non ci sarà nessuna versione “Pro” a differenza delle generazioni precedenti. Una scelta comprensibile considerando come spesso le differenze tra i modelli siano davvero talmente sottili da non giustificare una versione diversa. Ancora una volta, un errore di Amazon Germania ha fatto sì che fossero svelati prezzi e caratteristiche del dispositivo.

La pagina è stata immediatamente eliminata ma è rimasta visibile il tempo necessario per lasciare il tempo al noto leaker Ishan Agarwal di pubblicare un post su Twitter con tanto di immagine a corredo. La descrizione presente sul noto portale di e-commerce non riserva alcuna sorpresa. Non ha fatto altro che confermare le caratteristiche tecniche, ampiamente anticipate nei giorni scorsi.

#OnePlus8T 5G Specifications!

(Thanks to Amazon) -6.5" 120Hz FHD+

-SD865

-4,500 mAH Battery, Warp Charge 65W

-48MP (w/ OIS) +16+5+2MP Main

-16MP Front Camera

-Aquamarine Green, Lunar Silver

-8+128GB: €599, 12+256GB: €699 [Too good, Wrong?] Pls Link: https://t.co/ZBzbZnseDe pic.twitter.com/yq4nUNGBIZ — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 22, 2020

OnePlus 8T dunque sarebbe basato sul processore Snapdragon 865 di Qualcomm con 8 o 12 Gigabyte di RAM e 128 o 256 Gigabyte di memoria interna. Non è escluso però che la casa cinese possa aver scelto invece lo Snapdragon 865+, che rappresenterebbe un aggiornamento rispetto a OnePlus 8. Il display sarà di tipo AMOLED, avrà una diagonale da 6,5 pollici e refresh rate a 120 Hz (caratteristiche già confermate dal CEO Pete Lau).

Sul retro, troverebbero spazio quattro fotocamere (48 MP con OIS + 16 MP + 5 MP + 2 MP) disposte in modo differente rispetto a OnePlus 8. Il modulo fotografico infatti si troverebbe sul lato e avrebbe una forma rettangolare. La fotocamera frontale da 16 Megapixel sarebbe integrata all’interno di un foro sullo schermo. A muovere tutto, ci sarebbe una batteria da 4.500 mAh.

Aggiornato anche il software. OnePlus 8T arriverebbe con a bordo già Android 11, diventando così uno dei primi smartphone con l’ultima versione del sistema del robottino verde a raggiungere il mercato. Amazon Germania ha infine svelato quelli che dovrebbero essere i prezzi di vendita e la data di disponibilità.

Stando a queste informazioni, OnePlus 8T debutterebbe il 20 ottobre con un prezzo di 599 euro per la versione 8/128 GB che passerebbe a 699 euro per il modello 12/256 GB. Prezzi che lo metterebbero in diretta concorrenza con i nuovi arrivati in casa Xiaomi, Mi 10T e Mi 10T Pro.

Ad ogni modo, ricordiamo che non sono informazioni ufficiali. Attendiamo, dunque, il 14 ottobre per scoprire tutti i dettagli su OnePlus 8T.