OnePlus 8T Pro non si farà ma N10 ed N100 sì, ecco quando

I rumors parlano di 2 eventi che OnePlus terrà nel mese di ottobre. Il primo lo conosciamo già, e conterrà la presentazione di OnePlus 8T – ivi compresi i nuovi auricolari true wireless Buds – e il secondo verso la fine del mese con un evento che presenterà OnePlus N10 e OnePlus N100.

Informazioni con una fonte che risponde al nome di Mukul Sharma, un leaker Indiano che già si è prodigato nel divulgare informazioni su brand “minori” – ha postato queste anticipazioni e nel tempo abbiamo capito che sa il fatto suo.

Riassumendo, Nord N10 sarà uno smartphone economico e il SoC scelto è lo Snapdrago 690. Non mancherà un display IPS LCD da circa 6,5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Anche il reparto multimediale sarà decisamente completo con una fotocamera formata da 4 sensori. Inoltre si parla di uno dispositivo avente come base 128 GB di memoria interna, notevole!

Per quanto riguarda Nord N100 sappiamo poco ma potrebbe essere lo smartphone che abbiamo chiamato con il nome in codice Lemonade proprio un mese fa. In quell’articolo abbiamo parlato di 3 smartphone OnePlus in uscita a breve, due di questi potrebbero essere proprio N10 e N100.

Insomma, quest’anno l’azienda ha deciso di non lanciare due top di gamma. Si concentrerà su più smartphone che apparterranno alla fascia media. A fine mese, quindi, si aggiungeranno probabilmente altri due elementi della famiglia Nord, andando ad allargare la famiglia proprio come l’azienda aveva promesso alla presentazione avvenuta a luglio scorso.