OnePlus 8T si mostra da tutte le angolazioni in questi nuovi render trapelati online

Dopo che l’azienda stessa ha mostrato in un video su YouTube parte del design del suo prossimo OnePlus 8T, è finalmente giunto il momento di dare un’occhiata allo smartphone in tutto il suo splendore. Il noto leaker Ishan Agarwal ha condiviso alcuni render di OnePlus 8T in due delle sue colorazioni: Aquamarine Green e Lunar Silver.

Oltre all’immagine condivisa da Agarwal, ulteriori render della colorazione verde acqua sono state condivise dall’utente Twitter @Sudhanshu1414 che afferma arrivino da uno store online cinese. Nelle immagini è visibile uno smartphone che non ha un design rivoluzionario ma si basa sulle già solide basi messe dall’azienda con OnePlus 8. A differenza del predecessore, tuttavia, sembra che questo nuovo OnePlus utilizzi un display piatto: questo farà la gioia di tutti gli utenti che proprio non sopportano la curvatura laterale dei display e che preferiscono la praticità di utilizzo al look.

La fotocamera frontale rimane posizionata nell’angolo in alto a sinistra, in un foro nel display, a cambiare è il design della parte posteriore. Addio alla tanto amata simmetria, benvenuto modulo nero rettangolare che contiene tutti i sensori fotografici posizionato nell’angolo in alto a sinistra. OnePlus 8T non sembra quindi spiccare per originalità e sembra adattarsi ai trend del mercato del 2020, molti dei prodotti arrivati sul mercato quest’anno, infatti, hanno adottato un simile posizionamento delle fotocamere.

Lo smartphone dovrebbe poter contare su 4 fotocamere: una principale da 48 megapixel, una secondaria grandangolare da 16 megapixel, una lente macro da 5MP e un sensore di profondità da 2MP. Sotto il cofano dovrebbe trovare posto l’ultimo chip top di gamma di Qualcomm mentre ci aspettiamo che il display utilizzi un pannello ad alta frequenza di aggiornamento.

Il lancio virtuale di OnePlus 8T si terrà il 14 ottobre, quindi non ci sarà molto da attendere prima di scoprire ulteriori dettagli riguardanti il prossimo flagship “non-Pro” dell’azienda cinese. Più il lancio si avvicina, ad ogni modo, più è probabili nuove informazioni trovino la propria via verso il pubblico del web.