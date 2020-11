OnePlus 9 e 9 Pro non saranno soli, arriva OnePlus 9 Pro Plus?

Rumors abbastanza coriacei ci svelano come OnePlus 9 potrebbe arrivare prima del previsto sul mercato, anche per sfruttare il periodo di difficoltà di Huawei che si è trovata a rallentare in attesa di trovare una soluzione alla sua degenza.

Pare che la società cinese abbia ripensato al recente lancio in solitaria di OnePlus 8T e nel 2021 avrebbe in mente di lanciare 3 OnePlus, ovviamente l’uno con minime differenze rispetto all’altro.

Secondo le indiscrezioni, il modello standard sarà indicato con il codice LE2110, il modello Pro con LE2120 e c’è mistero circa un altro codice emerso che sarebbe LE2127. Che l’azienda cinese abbia intenzione di commercializzare un OnePlus 9 Pro Plus come alcuni suoi concorrenti?

Ovviamente, nemmeno a dirlo, saranno tutti super top di gamma con Snapdragon 875, display di differenti dimensioni ma tutti Oled a 144 Hz forati nella parte superiore centrale come i più recenti Note 20 e Galaxy S20 e una certificazione di impermeabilità IP68. Ricarica rapida a 65 W presente e tornerà anche la ricarica Wireless, assente nel modello OnePlus 8T.

Anche il comparto fotografico sarà migliore e subirà un aggiornamento di tutti i moduli. Immaginiamo che se esisterà un modello Pro Plus, sarà lui ad avere il massimo lato questione fotografica. Ma vedremo con le prossime indiscrezioni.

Insomma, la famiglia OnePlus 9 potrebbe davvero vedere la luce un mese prima del previsto. Come detto, l’azienda vuole sfruttare il momento di difficoltà di Huawei ma anche seguire le orme di Samsung che sta pensando di anticipare il lancio sul mercato con i nuovi Galaxy S21 un mese prima rispetto al solito periodo febbraio/marzo.