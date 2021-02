OnePlus 9: ecco tutti i prodotti che verranno presentati a marzo

Ci siamo, OnePlus sarebbe pronta a mostrare la lineup di smartphone che andrà a coprire il primo semestre 2021. Come di consueto, nella seconda parte dell’anno, l’azienda annuncerà nuovi prodotti ed anche gli aggiornamenti di quelli che presenterà nel mese di marzo.

Render OnePlus 9 Pro; credit: Conceptcreator

Proprio così, il prossimo mese sarebbe praticamente confermato per l’annuncio dei nuovi dispositivi con una data specifica intorno al 14 marzo. I rumors riportano che ce ne potrebbero essere addirittura 4, tra smartphone e smartwatch!

Ci si aspetta quindi OnePlus 9, 9 Pro, 9R e il primo smartwatch dell’azienda: OnePlus Watch. I primi due saranno dei veri e propri top di gamma con caratteristiche davvero interessanti per quanto riguarda batteria, display e fotocamera. Si parla, ovviamente di un SoC Qualcomm Snapdragon 888 con memorie UFS 3.1 e display per entrambi oltre i 120 Hz. La fotocamera frontale sarebbe disposta in un piccolo foro mentre il set di sensori di quella posteriore in un’isola rettangolare.

Il 9R, il chiacchierato modello economico, dovrebbe chiamarsi proprio così. C’è un velo di mistero su alcune caratteristiche “secondarie” ma potrebbe essere inteso come un successore di OnePlus Nord dello scorso anno. Tra le specifiche un display da oltre 6,5 pollici, un refresh rate a 90 Hz e un SoC che dovrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 690. La variante base di questo modello dovrebbe partire con una configurazione avente 128 GB di memoria interna e 6 GB di RAM.

Per quanto riguarda il OnePlus Watch invece pare che i responsabili del progetto avrebbero spinto per realizzarlo “in casa”. Ergo, sappiamo che OnePlus e Oppo sono molto vicini tra loro ma OnePlus avrebbe deciso di fare da se e differenziarsi su alcuni punti chiave rispetto a quelli usati da Oppo Watch: primo tra tutti il design.

Quando verranno presentati? L’ufficialità non c’è ancora ma, come già scritto, si parla del 14 marzo. Evento rigorosamente in streaming per ovvi motivi che possiamo comprendere.