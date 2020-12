OnePlus 9: foto e dettagli del prototipo funzionante

OnePlus 9 e 9 Pro arriveranno, ovviamente! L’azienda è combattuta su quando presentarli ma la linea rumoreggiata maggiormente è quella di seguire Samsung, lanciando quindi i propri smartphone circa un mese dopo ma in anticipo di un mese rispetto al solita finestra di aprile.

Oggi emergono online nuove informazioni sul modello standard che, ovviamente, avrà a disposizione il nuovo e potentissimo Snapdragon 888 (anche conosciuto come Snapdragon 875).

Quello che vedete nella foto scura è il nuovo OnePlus 9 con una cover che lo abbraccia per mascherarne il design. Analizzando il display notiamo un foro per la fotocamera frontale che sarà collocata nella parte alta del Fluid Amoled da 6,48 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz.

Le linee della versione spoilerata sono del OnePlus 9 da 512 GB di memoria interna con 12 GB di RAM e dispone – ma questo tutti – di una quad camera con due sensori da 48 MP, uno da 8 MP e il rimanente da 2 MP.

La parte posteriore nei leak non è presente ma abbiamo già parlato di come potrebbe essere. Per quanto riguarda il sistema operativo, sarà presente Android 11 con la personalizzazione della OxygenOS 11.

Che fine ha fatto il terzo smartphone, quello che abbiamo battezzato OnePlus 9 Pro Plus? Non abbiamo più ricevuto informazioni a riguardo ma è possibile che il prossimo anno ci sia anche lui e sarà il modello più Premium di tutto il trio.