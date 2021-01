OnePlus 9 Lite: possibile arrivo a breve e di Lite avrà ben poco

La famiglia di smartphone OnePlus 9 arriverà a breve e i rumors hanno sottolineato a più riprese che i dispositivi quest’anno saranno tre: due top di gamma – standard e Pro – e un modello Lite.

Arrivati a questo punto, OnePlus 9 Lite è praticamente certo che esista. Quel che non è certo è se lo vedremo alla stessa presentazione dei fratelli maggiori o l’azienda deciderà di lanciarlo dopo o poco dopo. Oltre a questo dubbio, potrebbe arrivare prima in dei paesi selezionati direttamente dalla stessa OnePlus e successivamente in tutto il mondo.

Credit - Phone Arena

I codici prodotto dello smartphone è LE2100 e LE2101. Sono due perché lo smartphone avrà delle specifiche differenti legate ai mercati di destinazione. Ma viste le indiscrezioni perenni, OnePlus 9 Lite di Lite non è che avrà poi molto. I rumors infatti lo dipingono come uno smartphone dotato di uno Snapdragon 865 e di un modem 5G, oltre che ad avere grandi quantitativi di RAM.

La scheda tecnica ci parla di un display un po’ più piccolo rispetto a quello dei modelli Top, sempre Oled ma con frequenza di aggiornamento che si fermerà “solo” a 90 Hz. Scenderà anche la potenza che lo smartphone potrà gestire tramite la ricarica rapida, che comunque sarà di almeno 30 W. Non cambierà ovviamente il software, tutti i OnePlus 9 avranno Android 11 con la stessa versione di Oxygen OS.

Per ora quindi sono tre i modelli che il brand cinese lancerà, fermo restando che nella seconda parte dell’anno potrebbero vedere la luce le nuove generazioni di tutti i modelli di OnePlus Nord lanciati lo scorso anno.