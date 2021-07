OnePlus 9T: la data di lancio sarà diversa dal solito

OnePlus 9T ha già una data di lancio? Non proprio ma quest’anno ci sarebbero alcune condizioni da rispettare, affinché la serie di smartphone aggiornata per la seconda metà del 2021 venga distribuita.

Proprio alcune settimane fa le due aziende di BBK Electronics hanno fatto un ulteriore step verso l’unificazione, fermo restando che ognuna manterrà il proprio software e la proprio autonomia sul brand a livello commerciale.

Con l’annuncio dello Snapdragon 888+ (SoC che andrà ad animare entrambi i prossimi smartphone dell’azienda cinese) c’è un piccolo grande problema da mettere in conto: la disponibilità dei SoC che dovrà essere garantita per tutti.

Come sappiamo è un periodo difficile sotto quest’aspetto, da mesi e mesi ci sono stati rallentamenti nell’approvvigionamento delle materie prime per produrre tali componenti elettronici. Alcuni produttori di smartphone hanno addirittura deciso di non aggiornare le loro serie di smartphone, riferendo che la motivazione ufficiale fosse proprio la crisi dei semiconduttori in corso: parliamo dei Galaxy Note 21.

Qualcomm è il fornitore di tantissimi produttori del mondo Android, OnePlus compresa. Il punto è accaparrarsi le quantità adeguate per il lancio sul mercato in quanto una parentesi instabile come questa potrebbe portare ad un danno economico ingente. Per questo l’azienda cinese starebbe pensando di accelerare i tempi ed essere una delle prime aziende ad approvvigionarsi di SoC per poi entrare in fase di produzione e questo dovrebbe avvenire già nel mese di settembre.

Al contrario di quanto avvenuto lo scorso anno, nel secondo semestre 2021 tornerebbe di nuovo il binomio di smartphone OnePlus 9T e OnePlus 9T Pro.

Sappiamo inoltre che continuerà la collaborazione con Hasselblad per le fotocamere e un rinnovamento della OxygenOS, l’interfaccia creata sulla base di quello che sarà Android 12.