OnePlus band potrebbe arrivare prima di OnePlus 9

Oltre a OnePlus 9 e 9 Pro, il 2021 potrebbe aprirsi con una novità e vedere introdotto sul mercato il primo dispositivo indossabile dell’azienda cinese. Ebbene, le indiscrezioni affermano non solo che la società abbia il suo primo smartwatch praticamente pronto ma che questo sarà preceduto, appunto, dalla OnePlus band.

La società cinese dei flagship killer avrebbe entrambi i prodotti pronti ma vorrebbe per prima cosa incrociare la sua attività per controbattere allo strapotere di Xiaomi nel segmento delle economiche, ma molto utili, band. E con un prezzo tutto sommato in linea con le proposte concorrenti, si parla di circa 40 dollari che potrebbero essere convertiti 1:1 anche in Occidente.

Per lo smartwatch invece non abbiamo dubbi, anche perché è stato proprio il CEO Pete Lau a comunicare che l’azienda ci stava lavorando da tempo. Piuttosto il dubbio è quando verrà presentato, si presume in concomitanza dei nuovi OnePlus 9 ma parlandosene da tanto non vorremmo alimentare false speranze.

La OnePlus band dovrebbe riprendere tutte le caratteristiche della concorrente Xiaomi band, con alcune differenza che saranno riconducibili alla gestione software e all’interfaccia utente. Tra le caratteristiche un display Oled rettangolare, ovviamente la resistenza all’acqua (si potrà indossare anche quando facciamo la doccia ad esempio) e una batteria che sebbene piccola avrà una durata ben oltre la settimana.

Infine, le indiscrezioni riportano che la OnePlus Band verrà presentata prima della famiglia di smartphone OnePlus 9, quindi va da se che manca davvero poco per farla conoscere al pubblico. Per lo smartwatch invece dovremo attendere la presentazione dei nuovi smartphone che potrebbero essere svelati già a partire dal mese di febbraio inoltrato.