OnePlus Buds, ufficiali le prime true wireless

Gli auricolari true-wireless OnePlus Buds sono ufficiali e portano con se funzionalità easy-to-use mai raggiunte prima, inaugurando una nuova famiglia di prodotti.

Verranno presentate durante l’evento di lancio in realtà aumentata di OnePlus Nord il 21 luglio e saranno disponibili all’acquisto subito dopo.

Il CEO Pete Lau è sicuro che utenti e fan accompagneranno il lancio di OnePlus Buds con enfasi ed interesse. L’azienda ha intenzione di coprire tutti i possibili usi che si fanno con degli auricolari intelligenti e il nuovo prodotto è il fiore all’occhiello della proposta true-wireless, mai proposto finora.

“I nostri utenti cercano esperienze eccezionali e, l’elevata qualità del suono accoppiata con connettività fluida e senza interruzioni, faranno in modo che le OnePlus Buds siano le perfette compagne di vita di tutti i giorni”, afferma sempre Pete Lau.

Notifiche intelligenti, assistente vocale, lunga durata della batteria, sono solo alcuni degli aspetti che le contraddistingueranno dai concorrenti.

Per ora ignoriamo il prezzo ma questo verrà svelato, assieme a OnePlus Nord, il 21 luglio. L’evento verrà trasmesso completamente in realtà aumentata e sarà possibile seguirlo tramite l’applicazione di OnePlus come abbiamo già spiegato nel nostro articolo.