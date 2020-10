OnePlus: Carl Pei ha lasciato l’azienda

Ebbene sì, Carl Pei ha lasciato OnePlus. Il cofondatore dell’azienda ha deciso di terminare i rapporti lavorativi che fino ad ora lo legavano all’azienda cinese fin dagli albori.

Carl Pei, assieme a Pete Lau, hanno fondato la società OnePlus a fine 2013 e anno dopo anno l’hanno portata ai livelli cui è arrivata oggi.

Attualmente, riferisce Android Central, Carl Pei non è più presente all’interno dell’organigramma aziendale. I due cofondatori hanno portato OnePlus a guadagnarsi le posizioni in alto, oltre che a dare il la per una community davvero unica e ricca di risorse tra i clienti e appassionati.

Negli ultimi 7 anni Carl Pei è stato un dirigente di rilievo, sempre presente alle presentazioni dei prodotti in Occidente e volto riconosciutissimo nelle fiere Europee come Mobile World Congress ed IFA.

Ma cosa ha spinto Carl Pei a lasciare OnePlus? Quando sarà il momento ce lo dirà lui. Per ora le indiscrezioni parlano di qualche attrito con le decisioni di Pete Lau che, tra le altre cose, negli ultimi anni ha voluto presenziare in maniera più massiccia agli eventi di lancio. Il futuro, come detto nel precedente capoverso, ce lo spiegherà l’interessato. Ciò no toglie che, sia che intraprende un nuovo progetto da solista sia che si accasi a qualche altro brand, sentiremo presto parlare di lui.