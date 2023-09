OnePlus, marchio che si è saputo nel tempo ritagliare un’importante spazio nel settore mobile, ha annunciato oggi che il suo nuovo sistema operativo OxygenOS 14 sarà lanciato, su scala globale, il prossimo 25 settembre 2023. OxygenOS 14 sarà uno dei primi sistemi operativi basati su Android 14 e introdurrà una serie di funzionalità progettate per offrire una migliore esperienza agli utenti che utilizzano i device targati OnePlus.

“In OnePlus ci impegniamo per offrire ai clienti un sistema OxygenOS veloce, fluido e stabile”, dichiara Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus. “Grazie alle ultime innovazioni introdotte da OnePlus, OxygenOS 14 sarà il prodotto software più intelligente e intuitivo della storia dell’azienda”.

OxygenOS 14

OnePlus offre da sempre ai suoi utenti un’esperienza veloce e fluida che ora, grazie a OxygenOS 14, subirà un’evoluzione per diventare ancora più intuitiva e senza ostacoli, il tutto grazie a Trinity Engine, la nuova piattaforma proprietaria di OnePlus, la quale, grazie a una maggiore sinergia tra hardware e software, riesce a migliorare i dispositivi OnePlus, in termini di efficienza, sul piano del consumo energetico, offrendo un multitasking molto più fluido, e performante, e continuando a garantire un’esperienza duratura, veloce e fluida per la sua utenza.

Il sistema è caratterizzato da sei tecnologie innovative: CPU Vitalization, RAM Vitalization, ROM Vitalization, HyperBoost, HyperTouch e HyperRendering, le quali, combinate insieme, garantiscono quell’esperienza fluida, tipica dei dispositivi OnePlus, in scenari quali il multi-tasking, il gaming più intenso e, in linea generale, un uso prolungato del dispositivo.

Con il rilascio di OxygenOS 14, OnePlus continua a sfidare i propri limiti, abbracciando il cambiamento e offrendo un’esperienza software eccezionale e che, fin dal suo esordio, ha saputo conquistare quell’utenza che gli ha dato fiducia.