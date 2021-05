OnePlus conferma per errore sul proprio sito il nome Nord 2

Dopo Samsung, la quale ha annunciato per errore il nuovo Galaxy Tab S7 FE, ora è un altro il produttore che si è lasciato sfuggire informazioni riguardanti un prodotto non ancora ufficiale. Stiamo parlando di OnePlus, che ha svelato al mondo l’esistenza di un nuovo prodotto della sua gamma più attenta al budget chiamata Nord.

Nella giornata di ieri, OnePlus ha annunciato in collaborazione con Google l’arrivo di un interessante bundle che comprende una Stadia Premiere Edition (Gamepad, Chromecast Ultra e 3 mesi di Stadia Premium) con ogni smartphone venduto.

Tutti i dettagli sono consultabili sul sito ufficiale del produttore, tra questi però è apparso per un breve periodo il nome di uno smartphone che al momento ancora non è stato annunciato, nome che è stato prontamente rimosso.

Nella sezione FAQ relative alla promozione è stato possibile leggere che anche lo smartphone OnePlus Nord 2 fa parte dei prodotti che comprendono il bundle Stadia. C’è solo un piccolo problema, OnePlus Nord 2 non esiste, o per lo meno non ancora. Ovviamente il riferimento è stato eliminato non appena i colleghi di AndroidPolice hanno dato la notizia.

In ogni caso, questo è sicuramente un segno che OnePlus Nord 2 non è troppo lontano. Sono già circolate alcune voci riguardanti il prossimo smartphone del brand, si crede che questo possa essere il primo dispositivo OnePlus con un processore MediaTek. Nello specifico, le voci affermano che il mid-ranger sarà dotato del SoC Dimensity 1200.

È quindi atteso un significativo aumento di potenza CPU e GPU (almeno sulla carta) rispetto al chip Snapdragon 765G del Nord originale. Le altre specifiche tecniche di Nord 2 non sono ancora trapelate.

Voi cosa vi aspettate dal prossimo prodotto OnePlus di fascia media? Apprezzate la decisione di passare ad un chip Mediatek?