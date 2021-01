Brutte notizie per i possessori di OnePlus. Stando a quanto riportato da uno sviluppatore di GCam, il nuovo update OxygenOS 11 avrebbe introdotto delle pesanti limitazioni alla fotocamera, bloccandone la risoluzione completa.

Ecco un sunto delle sue dichiarazioni, effettuate in un lungo post di lamentele sul web: “Fino a non molto tempo fa i dispositivi OnePlus 7/7T, 8/8T e la serie Nord non potevano utilizzare tutte le fotocamere senza modifiche specifiche. Uno sviluppatore aveva trovato il modo di sbloccarle, ma OnePlus ha deciso di limitarle del tutto con l’ultimo aggiornamento Android”.

Una decisione che non è andata particolarmente a genio ad alcuni modder, costretti a compiere del lavoro extra su alcuni dispositivi e non sempre disposti a farlo. Ovviamente in molti si sono chiesti il perchè di questa scelta e hanno provato a fare delle ipotesi.

Probabilmente OnePlus vuole puntare maggiormente sulla sicurezza dei suoi dispositivi, invogliando gli utenti a utilizzare la propria app, e non ha di certo gradito il feedback negativo riguardante i sensori delle fotocamere.

Limitazioni che hanno riguardato anche il Zenfone 6, dotato dello stesso sensore di Sony IMX586 e della serie OnePlus. Bisogna sottolineare, però, come Asus consenta ancora l’intera risoluzione a 48MP, mentre OxygenOS 11 la limita a 12MP per le app di terze parti come GCam.

Una differenza qualitativa, a livello visivo, davvero notevole.

Vi ricordiamo come Google Camera sia considerata a tutti gli effetti una delle app migliori per migliorare la qualità delle immagini e diversi modder hanno cercato di portarla su altri dispositivi, provando a replicarne l’efficacia.

In questo modo anche dispositivi terze parti come Asus e Xiaomi sono riusciti ad ottenere delle foto eccellenti.

Al momento OnePlus non ha fornito indicazioni certe sul futuro delle fotocamere per i propri dispositivi, ma gli utenti sperano in delle risposte certe che possano risolvere in larga parte questi problemi.