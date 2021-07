OnePlus Nord 2 5G, la data di presentazione è ora ufficiale

È ufficiale, OnePlus Nord 2 5G sarà svelato al mondo entro fine del mese. L’annuncio della data di presentazione è stato dato da Pete Lau in persona, il quale ha scritto un breve post sul forum ufficiale OnePlus in cui ha ricordato i risultati ottenuti dalla gamma Nord.

Pete Lau, CEO di OnePlus, ha annunciato la data di lancio ufficiale per OnePlus Nord 2 5G, lo smartphone che è già stato confermato sarà il primo modello prodotto dall’azienda ad utilizzare un chip MediaTek. Le due aziende hanno collaborato da vicino per la realizzazione di una versione personalizzata di chip chiamata Dimensity 1200-AI che muoverà la seconda generazione di Nord.

Il primo e originale OnePlus Nord è stato un prodotto di enorme successo per l’azienda. In Europa e in India, ricorda il co-fondatore, lo smartphone ha ottenuto i dati di vendita del primo giorno migliori di sempre per il marchio, diventando il prodotto più pre-ordinato di sempre su Amazon India.

A seguire sono stati annunciati OnePlus Nord N100 e OnePlus Nord N10 5G, due prodotti entry level per i fan dal budget più ristretto. A colmare la distanza tra questi modelli è poi arrivato di recente OnePlus Nord CE 5G.

“Lo spirito ‘Never Settle’ riguarda la costante ricerca della perfezione. Il primo OnePlus Nord è stato un prodotto fantastico, ma nell’anno trascorso dal suo lancio, abbiamo continuato a esaminare il vostro feedback e a lavorare su come migliorare l’esperienza utente per il prossimo dispositivo OnePlus Nord. Il OnePlus Nord 2 5G è un aggiornamento completo rispetto al primo OnePlus Nord, dalla fotocamera alle prestazioni alla ricarica, oltre al nuovo SoC Dimensity 1200-AI focalizzato sull’AI. Siamo certi che offrirà l’affidabile esperienza OnePlus veloce e fluida che ami e sarà all’altezza dell’etica ‘Never Settle’“, scrive Lau nel suo post.

OnePlus Nord 2 5G sarà annunciato ufficialmente il 22 luglio prossimo, non manca dunque poi così tanto per scoprire tutte le migliorie che l’azienda è riuscita ad apportare al suo prodotto di fascia media per eccellenza.