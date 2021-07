OnePlus Nord 2 farà foto da top di gamma, ecco primi scatti e specifiche ufficiali

Ormai manca davvero pochissimo all’arrivo sul mercato del prossimo medio gamma di casa OnePlus. L’azienda ha lavorato sodo per migliorare il già eccellente primo OnePlus Nord e fornire ai propri utenti un terminale dal rapporto qualità prezzo eccezionale con OnePlus Nord 2 5G.

Oggi l’azienda ci parla della fotocamera principale dello smartphone, delle sue specifiche tecniche e ci mostra una delle prime meravigliose immagini con essa catturata.

Continuano le anticipazioni riguardo le specifiche tecniche di OnePlus Nord 2 5G in arrivo direttamente dall’azienda guidata da Pete Lau. Con un nuovo post sul forum ufficiale OnePlus, il brand ha voluto anticipare agli utenti i miglioramenti al comparto fotografico che accompagneranno il nuovo smartphone di fascia media, cambiamenti che già vi anticipiamo sono davvero ben accetti!

Il primo dettaglio su cui si è soffermata l’azienda è l’utilizzo di un nuovo sensore per ottenere risultati da vero top di gamma scattando con Nord 2 5G. Per il nuovo dispositivo OnePlus ha optato per un sensore Sony IMX766, lo stesso utilizzato in OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Questa componente da sola non è però in grado di garantire ottimi risultati ed è per questo che OnePlus Nord 2 5G erediterà dai fratelli maggiori anche la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Il software è stato migliorato per sfruttare al meglio il chip Dimensity 1200-AI realizzato da MediaTek e le sue potenzialità nel machine learning e nell’intelligenza artificiale. OnePlus ha implementato su Nord 2 5G un sistema di riconoscimento della scena in grado di adattarsi a 22 diversi scenari e impostare le migliori impostazioni di scatto. Anche la modalità notte è stata rivista, Nightscape Ultra è stata testata per fotografare i vostri momenti di vita anche quando la luminosità ambientale è limitata a quella equivalente ad una singola candela (1 lux).

Questa la prima immagine condivisa OnePlus:

L’azienda ha anche lanciato un sondaggio di confronto al buio tra OnePlus Nord 2 5G, Samsung Galaxy S21 e iPhone 12 al quale potete prendere parte recandovi alla pagina dedicata.

Curiosi di scoprire tutti i dettagli riguardo OnePlus Nord 2 5G il prossimo 22 luglio?