La serie Nord di OnePlus si rinnova con tre nuovi dispositivi: OnePlus Nord 2T 5G, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e OnePlus Nord Buds. Si tratta rispettivamente di uno smartphone di fascia media, uno smartphone entry level e un paio di cuffie TWS che rappresentano il primo prodotto audio in assoluto della famiglia OnePlus Nord. Tutti e tre i device sono pensati per rendere la migliore tecnologia accessibile al grande pubblico, con prezzi non eccessivamente alti ma neanche “eccessivamente bassi”.

Ciò significa che ci troviamo di fronte a tre prodotti molto equilibrati e che OnePlus non ha ceduto a compromessi pur di tenere basso il prezzo. OnePlus Nord 2T 5G, per esempio, combina un hardware di livello flagship con il più recente software di OnePlus – OxygenOS 12.1 –, e in generale si presenta come il successore di OnePlus Nord 2 con tutte le sue caratteristiche aggiornate e migliorate.

La prima di queste caratteristiche “da flagship” è senza dubbio la ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W presente anche su OnePlus 10 Pro, ma oltre a questa sono da segnalare il sensore d’immagine Sony IMX766 da 50 MP con OIS e la fotocamera frontale da 32 MP.

La SUPERVOOC da 80 W permette di ricaricare la batteria da 4500 mAh dall’1 al 100% in 27 minuti, e in più è in grado di garantire un giorno di autonomia in soli 15 minuti di ricarica.

Ad alimentare il tutto ci pensa il chipset MediaTek Dimensity 1300, dotato di CPU octa-core con velocità fino a 3 GHz che consente un consumo energetico più efficiente, ottime prestazioni di gioco e un migliore controllo della temperatura grazie a HyperEngine 5.0.

Per quanto riguarda il software, invece, OnePlus assicura che il Nord 2T 5G riceverà 2 major update di Android, mentre gli aggiornamenti della sicurezza saranno garantiti per 3 anni.

Il design sottile, unito al peso di soli 190 g, rende questo OnePlus Nord 2T 5G molto comodo da tenere in mano. Le colorazioni disponibili sono due, Gray Shadow e Jade Fog: la prima variante presenta una finitura scura in pietra arenaria con trattamento antiriflesso e un look texturizzato e satinato con microperle, mentre la seconda si distingue per una finitura lucida color verde giada con sfumature opache, per un’estetica nel complesso luminosa ed elegante.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, l’entry level del gruppo, offre un chipset veloce ed efficiente (Snapdragon 695 5G), una batteria potente con supporto alla ricarica rapida e un display da 120Hz per la massima fluidità.

Le chicche sono la memoria espandibile fino a 1 TB e il jack per le cuffie da 3,5 mm, due delle caratteristiche più apprezzate della serie OnePlus Nord CE.

Interessanti soprattutto i dati sulla batteria, una cella da 5000 mAh in grado di resistere a 21 ore di riproduzione video e 23 sessioni di gioco consecutive da 30 minuti ciascuna con una sola ricarica completa.

Anche in questo caso, gli aggiornamenti di Android previsti sono 2 + 3 anni di aggiornamenti di sicurezza.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è disponibile in due varianti di colore resistenti alle impronte e alle macchie: la prima è Blue Tide, caratterizzata da una sfumatura blu e gialla, mentre Black Dusk ha una finitura nera scura e opaca.

OnePlus Nord 2T 5G e Nord CE 2 Lite 5G: specifiche tecniche

OnePlus Nord 2T 5G OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Dimensioni e peso 159,1 x 73,2 x 8,2 mm, 190 g 164,3 x 75,6 x 8,5 mm, 195 g Schermo AMOLED, 6,43 pollici, 90Hz, HDR10+, 1080 x 2400 pixel, rapporto 20:9 (densità ~409 ppi), Corning Gorilla Glass 5 LCD IPS, 6,59 pollici, 120Hz, 1080 x 2412 pixel, rapporto 20:9 (densità ~401 ppi) Sistema operativo Android 12, OxygenOS 12.1 Android 12, OxygenOS 12.1 Chipset MediaTek Dimensity 1300 | GPU: Mali-G77 MC9 Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) | CPU: Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold e 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) | GPU: Adreno 619 Memoria 8GB+128GB, 12GB+256GB 6GB+128GB Fotocamere 50 MP (wide), f/1.9, 24 mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS

8 MP (ultrawide), f/2.2, 120°

2 MP (profondità), f/2.2

32 MP (selfie), f/2.4, 1/2.8″, 0.8µm Video: max 4K@30fps (posteriore), max 1080p@30fps (anteriore) 64 MP (wide), f/1.7, 26 mm, 0.7µm, PDAF

2 MP (macro), f/2.4

2 MP (profondità), f/2.4

16 MP (selfie), f/2.0, 1/3.0″, 1.0µm Video: max 1080p@30fps (posteriore e anteriore) Feature 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Tipo-C 2.0, sensore di impronte ottico sotto al display 5G, jack da 3,5 mm, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, GPS, USB Tipo-C 2.0, sensore di impronte digitali montato lateralmente Batteria 4500 mAh, ricarica rapida USB Power Delivery da 80 W 5000 mAh, ricarica rapida 33 W Colori Gray Shadow, Jade Fog Black Dusk, Blue Tide

OnePlus Nord Buds, audio premium senza spendere un capitale

Perfette da abbinare a OnePlus Nord 2T/Nord CE 2 Lite 5G, le cuffie TWS OnePlus Nord Buds offrono un’esperienza audio premium a un prezzo accessibile. Più nello specifico, le Nord Buds sono dotate di driver dinamici in titanio da 12,4 mm, supporto Dolby Atmos e 4 microfoni che filtrano quasi alla perfezione i rumori di fondo. I microfoni sono coadiuvati da algoritmi di riduzione del rumore avanzati e da un design meccanico progettato in modo da ridurre particolarmente il rumore del vento.

Gli auricolari forniscono 30 ore di riproduzione con una singola carica combinata (30 ore si riferisce alla durata della batteria del case + quella delle cuffie) e fino a 7 ore con una singola carica. 10 minuti di ricarica, inoltre, garantiscono fino a 5 ore di riproduzione audio aggiuntive.

Prezzi e disponibilità

OnePlus Nord 2T 5G, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e OnePlus Nord Buds saranno in vendita a partire dal 24 maggio e disponibili per il pre-ordine su OnePlus.com già dal 19 maggio. Di seguito i prezzi nel dettaglio:

OnePlus Nord 2T 5G 8+128 GB | 409,00 euro ;

; OnePlus Nord 2T 5G 12+256 GB | 509,00 euro ;

; OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6+128 GB | 309,00 euro ;

; OnePlus Nord Buds | 49,00 euro.

Inoltre, i membri del Red Cable Club otterranno il triplo di RedCoin acquistando uno dei due smartphone su OnePlus.com.