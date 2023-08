OnePlus Nord 3 vuole ritagliarsi il proprio spazio sul mercato con un prezzo aggressivo e delle specifiche da vero flagship killer.

Non sottovalutate il nuovo capostipite della linea “medio gamma” di OnePlus, il quale rappresenta forse il più grande salto in termini di specifiche da quando esiste la famiglia di prodotti Nord.

Un design pratico, senza fronzoli

Con delle linee che ricordano da vicino più il recente OnePlus Nord CE 3 Lite che OnePlus Nord 2T, il OnePlus Nord 3 non sembra voler attirare l’attenzione con design appariscenti o finiture scintillanti, anche se dobbiamo ammettere che la colorazione verde giada ha davvero un certo appeal.

L’azienda sembra aver voluto puntare molto di più sulla praticità che sull’aspetto esteriore di questo terminale. Siccome il target a cui si propone è quello degli utenti attenti al portafoglio che vogliono una scheda tecnica di alto livello senza inutili sprechi di budget, riteniamo quella di OnePlus una scelta molto azzeccata.

Sebbene la scocca sia realizzata in Corning Gorilla Glass 5, la protezione del vetro anteriore utilizza il meno conosciuto Dragontrail Glass mentre le cornici che circondano il Nord 3 sono realizzate completamente in plastica. Non che ci sia nulla di male, queste scelte hanno permesso al dispositivo di rimanere al di sotto dei 200g di peso nonostante delle dimensioni più che generose.

La finitura quasi vellutata della scocca posteriore e le gentili curvature che circondano le fotocamere e che ritroviamo anche andando verso ai bordi rendono lo smartphone relativamente comodo da maneggiare. Le cornici opache riducono l’accumulo e la visibilità di impronte digitali e sporco, una scelta che è sempre apprezzata. La certificazione IP54 protegge lo smartphone dagli schizzi d’acqua ma non dall’immersione completa, quindi occhio!

Fa piacere ritrovare ancora una volta l’Alert Slider caratteristico del brand, un qualcosa che temevamo sparisse viste le recenti decisioni di OnePlus di non includerlo in alcuni importanti modelli come OnePlus 10T. Con l’abbandono del selettore rapido della modalità suoneria anche su iPhone a partire dai modelli di quest’anno, questa caratteristica rimarrà unica dei prodotti a marchio OnePlus. Sempre che l’azienda non cambi di nuovo idea in futuro.

Ciò che forse mi ha stupito di più di questo OnePlus Nord 3, se devo essere onesto, è l’ampio display piatto da 6,74″ circondato da sottili cornici quasi completamente simmetriche. Non solo, la risoluzione di 1240 x 2772 pixel rende Nord 3 uno dei prodotti con la risoluzione più alta nella sua fascia di prezzo, nonostante la densità di pixel non sia poi così diversa dalla concorrenza vista la dimensione leggermente più grande del pannello.

Si tratta di un AMOLED in grado di variare la propria frequenza dinamicamente fino a 120Hz, non è però uno schermo LTPO e di conseguenza può scendere solo fino ad un minimo di 40Hz per risparmiare energia. Si tratta di un display molto piacevole da utilizzare per la visione di contenuti multimediali anche grazie alla sua luminosità di picco pari a 1450 nit ed il supporto allo standard HDR10+.

Il lettore di impronte digitali ottico nella parte bassa del display ha dimensione, velocità e accuratezza standard. Nulla da segnalare a riguardo.

Sotto l’aspetto innocuo c’è un vero top di gamma pronto a mordere

È sotto la scocca che la questione si fa davvero interessante. OnePlus Nord 3 dispone del chip da top di gamma Mediatek Dimensity 9000, usato principalmente in alcuni prodotti di fascia alta lo scorso anno e che quest’anno sta muovendo alcuni dei dispositivi più interessanti che abbiamo avuto modo di provare, come Oppo Find N2 Flip e i tablet Oppo Pad 2 e OnePlus Pad.

Disponibile in due interessanti configurazioni da 8GB/128GB e 16GB/256GB dai prezzi competitivi, lo smartphone dispone di tutta la potenza che può servire per qualsiasi tipo di attività compreso il gaming. Si posiziona leggermente al di sotto dei prodotti con Snapdragon 8 Gen 2 e al di sopra di Snapdragon 8+ Gen 1 per quanto riguarda le prestazioni pure, anche se per quanto riguarda le prestazioni AI e l’elaborazione delle immagini Mediatek è ancora indietro rispetto alle soluzioni Qualcomm.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark

PCMark Work 3.0 Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Performance OnePlus Nord 3 1060 3240 917692 2326

(13,90 fps) 2327 – 1217

(52,3%) 10511 Oppo Reno10Pro 1014 2801 595412 688

(4,10 fps) 687 – 684

(99,6%) 8947 OnePlus 11 1286 4672 1136977 3589

(21,50 fps) 3618 – 1505

(41,6%) 10488 Motorola Edge 40 1121 3660 843944 1263

(7,60 fps) 1255 – 1248

(99,4%) 13760 Google Pixel 7 Pro 1437 3533 – 1829

(11,00 fps) 1827 – 1382

(75,6%) 11236

La batteria da 5000mAh ha una durata discreta, si arriva tranquillamente a fine giornata a patto di non stressare troppo il dispositivo facendo andare il SoC a piena potenza con attività quali rendering di video o gaming. In caso di necessità è sempre possibile contare sull’ottimo sistema di ricarica a 80W che consente allo smartphone di passare dall’1% al 60% in soli 15 minuti oppure dall’1% al 100% in soli 32 minuti.

Non c’è la ricarica wireless, ma è un qualcosa a cui si può rinunciare volentieri per contenere il prezzo e avere specifiche migliori e un sistema di ricarica con filo così veloce.

Anche in questo caso a gestire il tutto troviamo OxygenOS 13.1, personalizzazione basata su Android 13 e derivata dalla ColorOS 13 di Oppo. OnePlus promette ben 3 anni di aggiornamenti software principali e 4 anni di patch di sicurezza, non eccezionale ma nemmeno male per un prodotto in questa fascia di prezzo.

Fotocamere che ricordano gli albori dei flagship killer

OnePlus Nord ricorda molto i primi prodotti lanciati da quello che ora è a tutti gli effetti un sub-brand di Oppo: specifiche di fascia alta, prezzi competitivi, ricarica rapidissima ed un comparto fotografico con molti pregi ma anche tanti difetti.

Anche in questo caso la storia è la stessa, con una fotocamera principale davvero capace accompagnata da due altri sensori, di questi ultimi uno è a malapena sufficiente e l’altro è invece completamente inutile.

Il sensore della fotocamera principale è un Sony IMX890 da 50MP, lo stesso utilizzato in OnePlus 11 ma anche Nothing Phone (2) e Oppo Find X6, per fare degli esempi. Si tratta di un sensore in grado di catturare parecchia luce anche grazie alla lente dall’ampia apertura f/1.8 che ha un sistema di messa a fuoco PDAF molto rapido e una stabilizzazione ottica OIS di buon livello.

Le foto che si ottengono sono quasi tutte molto buone, anche al buio se si sceglie la scena giusta e si ha un po’ di pazienza. Hanno una temperatura leggermente fredda per i miei gusti, ma niente che non si possa sistemare in pochi tocchi anche in post produzione. In generale le immagini hanno un ottimo livello di dettaglio ed una gamma dinamica molto ampia. Per il prezzo a cui è proposto Nord 3 si tratta di una fotocamera principale di buonissimo livello.

Le cose cambiano un po’ sulle altre focali. La fotocamera grandangolare ha un sensore da 8MP con FOV di 112°, un po’ troppo stretta per essere davvero più ampia della principale in modo significativo e con un sensore dalle capacità appena sufficienti. Bene di giorno, con una coerenza dei colori con la fotocamera principale davvero buona, ma di notte il rumore è tanto ed i dettagli pochi. La terza fotocamera, la macro da 2MP, come spesso abbiamo scritto su queste pagine non dovrebbe esserci perché è completamente ininfluente.

La fotocamera frontale da 16MP è ok, non pende dalla bilancia né in positivo né in negativo, anche se ha la registrazione video limitata al 1080p a 30fps, al contrario della fotocamera principale posteriore che può arrivare al 4K a 60 fps o al 1080p a 120fps. Purtroppo la fotocamera grandangolare non supporta la registrazione di video in 4K, ma vista la qualità del sensore forse è meglio così.

Conclusioni

OnePlus Nord 3 emerge come un notevole concorrente nel mercato degli smartphone di fascia media. La sua solida qualità costruttiva, l’impressionante display, il software rapido e veloce, così come l’hardware “future-proof” con un’ampia memoria, sottolineano la sua longevità. L’impegno a fornire tre aggiornamenti software principali e quattro anni di patch di sicurezza esemplifica ulteriormente la lungimiranza dell’azienda nel creare un dispositivo che rimane soddisfacente anche anni dopo l’acquisto.

Sebbene le fotocamere secondarie non impressionino, il OnePlus Nord 3 compensa con una fotocamera principale che si comporta in modo ammirevole considerando il prezzo. Sia che venga acquistato al prezzo di listino, sia che scenda al di sotto dei 400 euro, questo smartphone è una scelta che probabilmente soddisferà tutti gli utenti.