OnePlus Nord, il prossimo smartphone della serie ha già un nome

La famiglia OnePlus Nord si sta per allargare. Un nuovo smartphone budget nella serie di prodotti a costo contenuto dell’azienda starebbe per giungere sul mercato e questa questa notizia sarebbe corroborata dal fatto che OnePlus avrebbe finalmente scelto il nome del nuovo terminale. Cosa sappiamo a riguardo?

Prima dell’annuncio ufficiale di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, l’azienda guidata da Pete Lau si era fatta avanti in un nuovo segmento di mercato che ancora non aveva esplorato, quello degli smartphone budget. Con OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100 il brand ha voluto aprire le porte ai propri fan dal budget ridotto, portando alcuni dei tratti distintivi dei propri flagship nella fascia medio bassa del mercato mobile.

Ovviamente era logico aspettarsi un successore di questi smartphone, o comunque un nuovo prodotto nella serie, e l’azienda sembra non volerci deludere. Quello che in origine, secondo i primi rumor, era conosciuto come OnePlus Nord N1 5G potrebbe finalmente essere ufficializzato dall’azienda in tempi abbastanza brevi. Non sarà quest’ultimo, però, il nome commerciale del terminale.

Secondo il leaker Max Jambor, il nuovo prodotto del brand sarà chiamato OnePlus Nord CE 5G. L’informatore riferisce che OnePlus avrebbe deciso di cambiare la propria decisione sul nome in tempi recenti. Non è strano per l’azienda cambiare all’ultimo momento i nomi per i propri smartphone, ciò che è interessante è che Jambor afferma che ciò avviene solitamente circa un mese prima del lancio.

Questo potrebbe significare che il lancio di OnePlus Nord CE 5G sarebbe più vicino del previsto. Lo smartphone potrebbe utilizzare uno dei nuovi chip Qualcomm della serie Snapdragon 700 o affidarsi alle alternative di Mediatek. Stando al nome del dispositivo, è scontato che a bordo saranno presenti modem e antenne per supportare lo standard di rete mobile di ultima generazione.

Qualche tempo fa, Steve Hemmerstoffer anche conosciuto come OnLeaks aveva fatto trapelare alcuni render del successore di OnePlus Nord N10 5G. Secondo tali render, l’altezza e il peso del telefono sarebbero stati leggermente ridotti, ma le dimensioni complessive sarebbero più o meno le stesse di Nord N10. Dovrebbe essere dotato di un display da 6,49 pollici con un foro per la fotocamera frontale nell’angolo in alto a sinistra e nei render sarebbe visibile anche un jack per cuffie da 3,5mm.