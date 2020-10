OnePlus Nord N10 5G: svelata la parte posteriore

La società Cinese ha ancora dei conigli dal cilindro da tirar fuori e il prossimo pare proprio essere OnePlus Nord N10 5G. Lo smartphone arriverà molto presto e secondo i vari rumors avrà un prezzo inferiore ai 400 dollari.

Oggi viene svelato un dettaglio estetico non da poco, ovvero la parte posteriore. Secondo il leaker Max J, attraverso il proprio profilo Twitter, quella che vedete è la parte posteriore del nuovo smartphone della linea Nord. O per meglio dire, le sue linee.

Chiaramente ciò non basta a svelarci i dettagli estetici ma ci da una prima idea di come sarà realizzato. La foto ci riporta alla mente il nuovissimo OnePlus 8T, stessa posizione della fotocamera e pare anche stessa dimensione dell’isola nella quale sono collocati i sensori che la compongono.

Sempre analizzando i vari rumors intercorsi, il SoC utilizzato sarà lo Snapdragon 690 e una delle configurazioni sarà quella con 128 GB di memoria interna con 6 GB di RAM. Il display sarà di tipo Oled da 6,5 pollic circa, Full HD+ la sua risoluzione con una frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

E poi c’è la parte multimediale. OnePlus ha pensato ad una fotocamera con un sensore principale da 64 MP, uno secondario grandangolare da 8 MP, un sensore per foto macro da 2 MP e uno ulteriore da 2 MP che aiuterà la fotocamera a scattare foto con dettagli di profondità.

Tante informazioni e qualche dettaglio in più rispetto l’estetica di OnePlus Nord N10, con un lancio che ormai appare vicino. Come appare vicino anche il lancio del primo smartwatch dell’azienda Cinese, chiamato per ora in maniera confidenziale OnePlus Watch.