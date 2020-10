OnePlus Nord N10 e N100: a confronto le specifiche emerse

Una fonte molto affidabile ha divulgato le specifiche di OnePlus Nord N10 e N100, i prossimi smartphone medio/bassa gamma che andranno ad arricchire la famiglia Nord.

La società cinese si lancia a capofitto nella fascia intermedia e presto arriveranno questi due nuovi modelli tanto chiacchierati, uno con Snapdragon 690 e uno con Snapdragon 460.

Proprio ieri abbiamo parlato di un importante dettaglio di OnePlus Nord N10 5G. Oggi, nemmeno a farlo a posta, ecco svelate le specifiche sia di questo sia del Nord N100, che però avrà “solo” un modem 4G.

Le informazioni provengono dal famoso OnLeaks che dipinge, secondo le sue fonti, Nord N10 un medio di gamma mentre Nord N100 un gradino sotto. Ma basta convenevoli, ecco le specifiche emerse:

Nord N10 Nord N100 Display 6,49 pollici Full HD+ 90 Hz 6,52 pollici HD+ 60 Hz SoC Snapdragon 690 Snapdragon 460 Memoria interna 128 GB (base) 64 GB (base) RAM 6 GB 4 GB Fotocamera posteriore 64+8+2+2 MP 13+2+2 MP Fotocamera anteriore 16 MP 8 MP Network 5G Dual SIM 4G Dual SIM Collegamento USB-C, jack 3,5 mm USB-C, jack 3,5 mm Batteria 4000 mAh 5000 mAh

In queste specifiche non c’è il prezzo, è uno di quei dettagli che non è mai venuto fuori dai rumors. Certo, ci si può fare un’idea e se OnePlus Nord costa 399 euro, avranno di sicuro al lancio un prezzo inferiore per entrambi i casi.

Quando potrebbero essere presentati gli smartphone? Rumors insistono entro la fine di ottobre. Siamo già alla fine di ottobre ma l’azienda non ha comunicato nulla che ci possa far pensare ad un invito. Rimaniamo in attesa.