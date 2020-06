OnePlus Nord ufficiale, non uno ma una famiglia di smartphone

OnePlus Nord è ufficiale. Da settimane si vociferava l’arrivo del nuovo Smartphone medio di gamma dell’azienda Cinese. Ebbene, non sarà uno ma un’intera gamma di dispositivi e tutti appartenenti alla fascia media.

Il produttore non ha lasciato nulla al caso e ha preparato una scaletta per l’avvento di questa nuova linea di smartphone. Nasce così OnePlus New Beginnings, un docufilm che accompagna i prodotti alla presentazione.

Anche se siamo alla vigilia del possibile annuncio, non abbiamo ancora una scheda tecnica che ci permetta di svelarvi in anteprima le principali caratteristiche. La cosa certa è che uno di questi modelli avrà un SoC Snapdragon 765G con modem 5G e una fotocamera frontale formata da due sensori, uno da 32 MP e uno da 8 MP, “affogata” nel display. Della fotocamera posteriore ne abbiamo parlato abbondantemente qui.

Pete Lau è sicuro che questa avventura segnerà un nuovo inizio ed anche una scommessa per OnePlus. Fino ad ora l’azienda si era concentrata in una fascia dove è stata ampiamente affermata e premiata dagli utenti. La scommessa sta nell’uscire allo scoperto con nuove proposte, inserendo prodotti in un mercato saturo – quello della fascia media – dove altri brand Cinesi sono più che i principali protagonisti.

I preordini iniziano subito, già domani. Anche noi cittadini Europei avremo la possibilità di preordinare i nuovi dispositivi dalle 10 di domani mattina con un anticipo di 20 euro. Se le scorte si esauriranno prima del tempo, sarà poi possibile riprovarci alle 10 del 8 luglio e sempre alle 10 del 15 luglio.

Interessante notare come OnePlus Nord, per chi lo preordinerà domani, sarà a tutti gli effetti un acquisto al buio. La presentazione, ergo, mostrare al mondo il design dei nuovi smartphone è fissata nella seconda settimana di luglio.

Per il prezzo, non abbiamo l’ufficialità ma si parla di un modello base da 299 dollari che diventeranno 299 euro in Europa.