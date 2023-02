OnePlus ha annunciato il suo primo tablet: con OnePlus Pad il marchio allarga i suoi confini, andiamo a vedere quali sono le informazioni note di questo nuovo device di fascia alta.

Il primo elemento che colpisce sono le interessanti dimensioni: OnePlus Pad misura ben 11,6 pollici e ha un inusuale rapporto di forma in 7:5. Il display avrà un refresh rate di 144Hz, sarà certificato Dolby Vision e presenta delle cornici di solo 6,54mm. Il tablet sarà inoltre compatibile con OnePlus’s Stylo, che verrà inclusa nella confezione di vendita, e permetterà di attaccare cover protettive e tastiera tramite alcuni magneti incorporati. A proposito di quest’ultimo elemento, le prime informazioni circolanti dicono che la tastiera sarà in dotazione con OnePlus Pad. Detto in altro modo, non sarà necessario acquistare altri accessori per sfruttarne al massimo tutte le capacità.

Il design promette di essere molto curato. OnePlus Pad sarà in alluminio, sarà disponibile in una colorazione denominata “Halo green” e sul retro presenterà una particolare finitura che l’azienda ha chiamato “Star Orbit”. Sotto alla scocca troveremo un processore MediaTek Dimensity 9000, con un clock da 3,0 GHz a cui si accompagneranno 12GB di RAM.

Il tutto sarà alimentato da una batteria a 9510 mAh con ricarica carica rapida. Sarà infatti presente il sistema di ricarica SuperVOOC, con un caricabatterie da 67W, in grado di effettuare una ricarica completa, a partire da zero, in soli 80 minuti. Stando alle prime stime la batteria dovrebbe permettere di usufruire di circa 14 ore di video e quasi un mese in modalità stand-by.

Passando al versante multimediale, OnePlus Pad monterà degli speaker stereo con il supporto Dolby Atmos. Sarà anche presente, sulla scocca posteriore, una fotocamera posta in alto in posizione centrale con orientamento orizzontale. Sono inoltre presenti lo slot per una scheda SIM e un software nativo per la connessione con altri device del brand, così da permettere la condivisione dei dati tra i diversi apparecchi.

OnePlus durante l’evento di prestazione ha annunciato che OnePlus Pad dovrebbe essere disponibile in Europa a partire da Aprile, tuttavia, al momento in cui scriviamo, non ci sono certezze e inoltre non è ancora stato reso noto quale sarà il prezzo di vendita consigliato. Non mancheremo di informarvi non appena ci saranno nuove informazioni.